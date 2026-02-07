Meloni asso-pigliatutto: FdI vola al 31,5% e fiducia nella premier al 45%, con gli italiani d’accordo sul giro di vite sulla sicurezza

Sondaggio Piepoli

Dopo l'inferno scatenato da Askatasuna c'è paura, voglia di stabilità e garanzie di tutela, specie quando le città sono messe a ferro a fuoco da anarchici e manifestanti violenti. E il report di settore lo evidenzia a suon di numeri...

Il sondaggio Piepoli lo dice con nettezza e a suon di cifre percentuali. E tra le righe del report, quello che emerge soprattutto è che mentre le “sinistre della piazza” gridano alla repressione, il Paese reale chiede a Meloni e governo protezione e sicurezza. Con FdI oltre il 31% e la fiducia nella premier in costante ascesa, il mandato è chiaro: avanti con la linea della fermezza e della libertà oltre la violenza di piazza.

Non è solo un dato statistico, è un’investitura politica che profuma di plebiscito. L’ultimo sondaggio dell’Istituto Piepoli fotografa un’Italia che non ha dubbi: il progetto di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia è la guida solida che il Paese conferma nei consensi di aver votato. Il partito della premier si attesta a un imperioso 31,5%, scavando un solco di dieci punti percentuali rispetto al Pd, fermo al 21,5%, e relegando i Cinque Stelle a un marginale 12%.

Sondaggio Piepoli, FdI al 31,5% e fiducia alla Meloni al 45%. Pd a 10 punti di distanza al 21,5%,

Per l’esattezza, secondo il report, questi sono i numeri: Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con un consenso al 31,5%, seguito a dieci punti percentuali dal Pd al 21,5%. Terzo partito il Movimento 5 stelle al 12%. Quindi Forza Italia al 9%, la Lega al 7% (in calo dell’1 per cento), Avs al 6%. Italia viva e Azione appaiati al 3 per cento, Noi Moderati, Più Europa e Partito liberaldemocratico all’1,5. Prima di loro Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, che si attesta al 2 per cento.

Fiducia e stabilità: il fattore premier

Dunque, mentre le opposizioni si frammentano, anche il sondaggio Piepoli lo assevera con l’attendibilità della matematica percentuale: la leadership di Giorgia Meloni continua a crescere. La fiducia degli italiani nel presidente del Consiglio sale al 45%: un incremento dell’1% che testimonia come la coerenza e la serietà di Palazzo Chigi vengano premiate anche a distanza di anni dal voto. È un risultato che dà forza all’azione di governo, proprio mentre l’esecutivo vara misure decisive per il benessere della nazione.

Sondaggio Piepoli, sicurezza: la priorità del 72% degli italiani

Pertanto, il dato più politico ed eloquente del sondaggio Piepoli riguarda la sicurezza e la fiducia verso premier e governo sul tema. Sette italiani su dieci (il 72%) esprimono una profonda preoccupazione per il rischio di violenze durante le manifestazioni di piazza (e Askatasuna docet). Una richiesta di ordine e protezione che, stando al report di settore, non conosce colore politico, coinvolgendo persino la maggioranza degli elettori M5S (68%) e oltre la metà di quelli del centrosinistra.

I cittadini, preoccupati, chiedono nuove misure per le manifestazioni

Lo rivela a chiare lettere, e a suon di numeri, il sondaggio Piepoli di cui riportiamo in calce il resoconto in termini percentuali. A partire dall’87 per cento registrato tra gli elettori di centrodestra. Passando per il non trascurabile dato del 53% rilevato tra quelli di centrosinistra. E per il 68% arrivato dagli elettori del M5S. Il 61 per cento degli intervistati è quindi favorevole all’introduzione di nuove misure di sicurezza per le manifestazioni in futuro. L’80 per cento tra gli elettori di centrodestra; il 44% sia tra quelli di centrosinistra che del Movimento 5 stelle.

Sondaggio, azione di governo, premier Meloni e opposizioni: il responso degli italiani interpellati è chiaro e netto

Il verdetto dei cittadini, insomma, è chiaro e netto. Inequivocabilmente: il 61% degli intervistati invoca nuove misure per garantire la legalità nei cortei. Un segnale che conferma la bontà e l’urgenza del nuovo pacchetto sicurezza appena approvato dal Consiglio dei Ministri. Le norme sul fermo preventivo e il contrasto ai professionisti del disordine non sono “misure spot”, come sottolineato dalla Premier, ma la risposta doverosa a una paura reale degli italiani.