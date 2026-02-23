Mattarella visita a sorpresa Niscemi. L’emozione degli sfollati: “Grazie presidente, non ci abbandoni”

Al termine del sopralluogo nella zona rossa, Mattarella è stato travolto da uno scroscio di applausi provenienti dai residenti della zona che hanno gridato: “Grazie per essere venuto”. Il presidente ha poi fatto visita all’istituto scolastico Mario Gori che fa riferimento alla scuola “Giovanni Verga” di Niscemi. Nella struttura sono ospitate le classi dell’istituto Salerno, non più utilizzabili perché in zona rossa. “Ci ha dato una speranza in più – ha detto la dirigente scolastica del “Verga” Anna Maria Alesci – si è dimostrato disponibile e ha trasmesso serenità”. “Ha parlato con alcuni bambini e ha fatto anche una battuta scherzosa – ha aggiunto la dirigente dell’istituto “Salerno” Licia Salerno – ha chiesto di non essere interrogato. Ha voluto visitare le classi. È stato molto gentile e pronto a stare in mezzo ai bambini che hanno perso la scuola e in alcuni casi anche la casa”.

La visita alla scuola che ospita i bambini sgomberati

La visita nella scuola è concisa con il compleanno di Gioia, una piccola alunna dell’istituto. “Per la piccola è stata veramente una gioia immensa, era quasi incredula – spiega Salerno – è stata una giornata indimenticabile per lei e per tutti i bambini dell’istituto”. Particolarmente grato alla visita del presidente Mattarella il governatore della Regione siciliana Renato Schifani. “È una ulteriore dimostrazione della presenza delle istituzioni al fianco della popolazione di Niscemi. Ringrazio il capo dello Stato per la sua presenza che evidenzia la vicinanza e la solidarietà del Paese nei confronti di una comunità intenzionata a reagire e a rialzarsi dopo un evento calamitoso senza precedenti”.

La gratitudine di Schifani e del sindaco di Niscemi

“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto vedere con i suoi occhi la tragedia della frana – ha sottolineato il primo cittadino di Niscemi – ci ha portato un messaggio importantissimo per la nostra comunità, di vicinanza e presenza delle istituzioni. Ci ha detto di lavorare, lavorare, lavorare, soprattutto per i più giovani”.