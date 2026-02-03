Maltempo, la maggioranza alle sinistre che speculano: “Musumeci riferirà in Senato su Niscemi come concordato”

Opposizioni allo sbando

Una giornata di speculazioni e pressing di accuse delle sinistre alla maggioranza. Sui dossier più caldi – l’escalation di violenza sfociata in guerriglia urbana a Torino e l’emergenza Niscemi dopo la frana – al Senato le opposizioni hanno scatenato una polemica inesistente smentita con una nota dai capigruppo di centrodestra Lucio Malan, Maurizio Gasparri, Massimiliano Romeo, Michaela Biancofiore. Con toni da plotone di esecuzione le opposizioni hanno accusato la maggioranza di utilizzare “come una clava” il tema della sicurezza imponendo le comunicazioni del ministro Matteo Piantedosi e facendo saltare le comunicazioni sul maltempo del ministro Nello Musumeci. Niente di più falso.

Maltempo, basta speculazioni: Musumeci riferirà su Niscemi

“Manifestiamo stupore per le infondate dichiarazioni dei colleghi dell’opposizione. Nella conferenza dei capigruppo, anche a seguito dell’auspicio di una unità su questi temi tra le forze politiche espresso dal presidente del consiglio Giorgia Meloni, – spiega la nota della maggioranza a Palazzo Madama – abbiamo dato la massima disponibilità a concordare una risoluzione unitaria. Basata sulla condanna dell’uso della violenza nelle manifestazioni, e in particolare di quanto è avvenuto a Torino, sulla piena solidarietà agli agenti feriti e a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, sulla necessità di tutelarli nel loro prezioso lavoro al servizio della sicurezza di tutti e sull’esigenza della legalità anche in odine agli immobili occupati. Non comprendiamo che cosa ci sia di inaccettabile in queste proposte”.

“Dovremmo dire che alle sinistre non interessa la sicurezza”

Ancora meno comprensibile e pretestuosa l’accusa rivolta al governo e alla maggioranza di abbandonare il Sud. “Abbiamo anzi offerto all’opposizione di votare a favore della loro proposta che l’informativa del ministro Musumeci fosse trasformata in comunicazioni. Con la conseguente possibilità di presentare risoluzioni, congiuntamente a quella di avere comunicazioni sui fatti di Torino. La nostra proposta è stata rifiutata. Pertanto – conclude la nota – se usassimo la stessa strumentalità dovremmo dire che all’opposizione non interessa tutelare l’ordine pubblico e le forze dell’ordine. Il ministro Musumeci renderà, come concordato nei giorni scorsi, l’informativa sulla situazione di Niscemi e delle aree del Sud recentemente colpite e faremo ogni ulteriore passo a tutela di quelle criticità”. Altro che “non vogliono occuparsi della sicurezza di chi vive nelle zone colpite dal ciclone e delle 2000 persone sfollate che hanno perso tutto”, come recita un comunicato al veleno dei capigruppo di opposizione Francesco Boccia, Stefano Patuanelli, Peppe De Cristofaro e Raffaella Paita.