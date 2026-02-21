Lo ski cross trionfa a Milano-Cortina, oro e argento. Abodi: “Un bilancio straordinario per l’Italia”

Doppietta azzurra

Fantastica impresa a Livigno. Raggiungiamo le 29 medaglie con il terzo posto blindato e sicuro nella classifica finale

È uno ski cross da impazzire a Livigno: trionfa l’Italia con l’oro del favorito Simone Deromedis e l’argento a sorpresa di Federico Tomasoni, perfetto nell’anticipare sulla linea del traguardo lo svizzero Fiva. È la prima doppietta azzurra dell’Olimpiade, che ci permette di toccare la quota record di 10 ori con 6 argenti e 13 bronzi, per un totale di 29 medaglie e terzo posto nel medagliere messo al sicuro.

La gara

Primo oro dell’Italia nel freestyle, dunque, dopo i bronzi di Lucia Dalmasso (snowboard) e Flora Tabanelli (big air). L’impresa era nell’aria fin dal mattino, visto che tre dei quattro azzurri al via erano arrivati fino al taglio dei quarti di finale. Deromedis e Tomasoni hanno proseguito il loro cammino a braccetto, qualificandosi sempre come primo e secondo dello stesso gruppo. Fino alla finale, dove il trentino campione del mondo 2023 ha suonato il suo assolo, scattando in testa e prendendo il largo. Alle sue spalle la battaglia tra Tomasoni e lo svizzero Fiva in una serie di sorpassi e controsorpassi, fino all’arrivo appiati, risolto dal fotofinish. Splendido l’abbraccio finale tra i due, che poi stremati si sono buttati a terra increduli.

Abodi: “Un sogno che diventa realtà”

“Doppio colpo a Livigno e ci ritroviamo a 29! Simone Deromedis e Federico Tomasoni, trasformano i sogni in realtà, domando gli avversari, la pista e la bufera di neve, conquistando un fantastico oro e un meraviglioso argento nello ski cross che fanno la storia e ci rendono orgogliosi !! Simone che va in fuga dall’inizio alla fine, addomesticando gobbe, salti e curve e Federico che non tradisce la caparbietà bergamasca con la quale strappa un argento al fotofinish! 90 secondi infiniti, di adrenalina pura, vissuti in apnea, per festeggiare un’altra prima volta che mette il sigillo azzurro anche in questa disciplina e accenderà nuove passioni nelle giovani generazioni. Nostalgia di futuro!“. Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.