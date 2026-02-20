Il successo delle Olimpiadi e le ricadute sull’Italia. Malagò: “Impatto da oltre 5 miliardi di ricavi”

Milano-Cortina

Il presidente del comitato organizzatore ribadisce quanto espresso da Giorgia Meloni: la nostra Nazione invidiata in tutto il mondo

Il successo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è un dato di fatto. Lo ha confermato con orgoglio ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha ribadito oggi il presidente del comitato organizzatore dei Giochi, Giovanni Malagò. Parlando anche e soprattutto dei benefici economici che i Giochi lasceranno all’Italia.

Meloni: “Testimonianza di una nazione straordinaria”

Nell’intervista concessa a Skytg24, la premier ha detto :“Credo che l’Olimpiade invernale Milano-Cortina lasci tanta consapevolezza di quanto questa nazione sia straordinaria. E questo messaggio non mi arriva solo dal pubblico. Ci sono tantissimi omologhi, capi di stato e di governo, che vengono a seguire i loro atleti nella competizione e ripartono tutti facendo enormi complimenti per l’organizzazione, per un’Italia che riesce sempre a stupire. E questa è la cosa per me più importante”, non mancando di esaltare le imprese degli atleti azzurri,

Malagò: “Un impatto notevole sull’economia”

“Report chirurgici e indipendenti segnalano numeri importanti: ricadute sui territori per 5,3 miliardi di ricavi, 500/600 milioni di gettito in più 36mila lavoratori e 18mila volontari coinvolti“: lo ha riferito il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, in un’intervista al Sole 24 ore. “In più-ha aggiunto l’ex numero uno del Coni, “vanno considerati i biglietti staccati (oltre un milione e 300mila), l’impatto sulla città di Milano (il cui Pil, nel complesso, segna un +1,7%), il fatto che oltre due italiani su tre stiano seguendo con costanza le Olimpiadi (dati certificati Auditel), il gran numero dei giovani che ha seguito la diretta della cerimonia d’inaugurazione dei Giochi”.

Il successo del modello diffuso

Malagò ha sottolineato il successo del “modello diffuso” adottato per queste Olimpiadi invernali: “Si sta dimostrando vincente sotto tanti punti di vista. Ne ho discusso di recente anche con il mio omologo francese perché proprio, in previsione dei prossimi Giochi invernali del 2030, la proposta è ospitare gli sport indoor a Nizza e sulla costa Azzurra e gli sport outdoor sulle Alpi francesi”.

Le strutture riutilizzate subito dopo

Un altro aspetto considerevole è che le infrastrutture realizzate per i Giochi saranno riutilizzate subito dopo in maniera intelligente e funzionale. Il PalaItalia Santa Giulia, dopo l’hockey, diventerà un’arena polifunzionale per grandi concerti ed eventi sportivi indoor, colmando il bisogno di grandi spazi a Milano. Il Villaggio Olimpico, al termine delle gare le residenze degli atleti saranno convertite in studentato universitario con circa 1.700 posti letto, immerso in un parco pubblico.

Oltre agli stadi, il “lascito” comprende il potenziamento dei collegamenti ferroviari (come la tratta Milano-Tirano) e stradali, pensati per migliorare l’accessibilità turistica delle valli alpine ben oltre la fine dell’evento.

Meloni alla cerimonia di chiusura: ci sarà pure Trump?

Domenica 22 febbraio, alle ore 20, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presso l’Arena di Verona. E’ quanto si legge sul sito di Palazzo Chigi. Potrebbe esserci la sorpresa di Donald Trump. Il presidente americano aveva annunciato che se la squadra maschile di hockey degli Usa fosse andata in finale sarebbe venuto in Italia. E bisognerà aspettare se gli statunitensi raggiungeranno l’ultimo scoglio.