L’effetto “wow” di Sanremo e Olimpiadi: così i grandi eventi trainano il turismo e si fanno leva economica

I dati del ministero

Grandi eventi e crescita del turismo, dunque economica, si confermano legati a doppio filo nelle stime sull’impatto generato da Sanremo e Olimpiadi. Una fotografia arriva dai dati del ministero che per il Festival prevedono un valore economico complessivo generato sul territorio oltre i 200 milioni di euro, in crescita anche rispetto allo scorso anno, e che riguardo Milano-Cortina registrano un effetto traino sulle presenze anche per i cosiddetti “mesi spalla”, convalidando il ruolo di vetrina globale per l’Italia avuto dai Giochi. Un aspetto quest’ultimo che trova riscontro anche nell’analisi delle interazioni web. Secondo un’analisi di Human Data, nuova piattaforma AI-driven, le Olimpiadi invernali appena concluse hanno generato 27,4 milioni di contenuti pubblicati, 1 miliardo di interazioni social e, soprattutto, 22,8 miliardi di visualizzazioni video tra TikTok, Instagram e YouTube.

Santanché: «I grandi eventi sono il motore più potente per generare ricchezza»

Commentando il report sull’impatto economico e turistico del Festival di Sanremo, elaborato dall’ufficio Statistica del ministero del Turismo sulla base dei dati Alloggiati Web del Viminale, Jfc e Lybratech, il ministro Daniela Santanché ha sottolineato che «i dati positivi previsti per il Festival di Sanremo confermano che i grandi eventi sono il motore più potente per generare ricchezza e crescita strutturale nei nostri territori». «Ma la vera forza della manifestazione – ha aggiunto – risiede nella sua eredità: il fatto che la voce più rilevante dell’impatto complessivo sia costituita dai 150 milioni di valore generati dalla copertura mediatica e dalla valorizzazione del brand conferma come il Festival sia una vetrina costante che promuove l’Italia nel mondo ben oltre la durata dell’evento». «La cultura musicale della kermesse – ha proseguito il ministro del Turismo – è uno strumento altamente efficace di promozione internazionale, capace di proiettare nel mondo le nostre eccellenze e l’unicità dei nostri territori».

Da Sanremo un valore economico complessivo oltre i 200 milioni

Nello specifico, le stime per la 76ª edizione del Festival di Sanremo prevedono che, superando i 200 milioni, il valore economico complessivo generato sul territorio segnerà un incremento del 9,2% rispetto ai 184 milioni registrati nel 2025. La crescita è trainata da una spesa diretta di 44 milioni di euro, di cui 25 milioni destinati alla filiera turistica e 19 milioni ad attività locali e personale organizzativo. L’andamento positivo degli indicatori delinea una crescita strutturale della manifestazione, che si riflette in un aumento significativo della domanda turistica. Per l’evento sono infatti attesi 7.250 arrivi, con un incremento del 7,3% rispetto alla stagione precedente, mentre i pernottamenti saliranno a quasi 40 mila presenze con un aumento del 14,3%.

Più spesa e più permanenza sul territorio

Parallelamente, la permanenza media dei visitatori si allungherà dai 5,1 giorni dell’edizione passata ai 5,5 giorni previsti. Oltre all’indotto economico immediato, la manifestazione canora genera un valore straordinario in termini di eredità del marchio. La componente più rilevante dell’impatto complessivo è infatti rappresentata dai 150 milioni di euro derivanti dalla forza comunicativa dell’evento: nello specifico, oltre 101 milioni sono generati dalla copertura mediatica mondiale e circa 48 milioni dalla valorizzazione del brand territoriale, ovvero il prestigio che la città e le sue imprese acquisiscono grazie all’esposizione internazionale.

