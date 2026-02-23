Lavoratori sottopagati a Fontana di Trevi, la trama si infittisce: Zetéma smentisce la Cgil e Repubblica

Scacco matto?

La mossa che non ti aspetti dalla società del Campidoglio che dice: applicato contratto sottoscritto anche da sindacati. Al Secolo d'Italia parlano Marco Perissa e Giovanni Quarzo: La sinistra parla di salario minimo e poi...

Sul caso dei “lavoratori e lavoratrici addetti alla biglietteria per la Fontana di Trevi e gestione dei flussi e assistenza ai turisti di Fontana di Trevi sottopagati” per una cifra di circa 4,5 euro l’ora ci sono novità. La trama infatti si infittisce rispetto a quanto raccontato dal quotidiano La Repubblica che per primo ha posto all’attenzione dell’opinione pubblica la vicenda. Tutto è iniziato dalla lettera, inviata direttamente al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri dalla Cgil Roma e Lazio per “denunciare le condizioni di lavoro e chiedere una rapida soluzione”, il tutto “mentre si prevedono incassi milionari”.

La lettera del Cgil

Nella missiva, il sindacato ha sottolineato che “nonostante il servizio sia stato affidato in house a Zètema il personale impiegato farebbe riferimento esclusivamente ad H501, una società esterna con cui Zètema ha un accordo quadro scaduto nel 2024, che contrariamente a quanto previsto dal contratto di servizio dell’azienda municipalizzata ricorre in modo massiccio a contratti precari e applica un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello di Zètema”.

Cortocircuito Cgil e Pd

Dalla Cgil, i “paladini” del salario minimo così come il Partito democratico di cui fa parte il primo cittadino della Capitale Gualtieri trovano dunque “assurdo che lavorare in uno dei monumenti più importanti del Paese e di fama internazionale possa essere sinonimo di precarietà e paghe basse. Tale situazione, frutto dell’assenza di qualsiasi confronto preventivo di Zètema con le organizzazioni sindacali, è una palese violazione dell’accordo sugli appalti di servizi e forniture che abbiamo scritto unitariamente con il Comune di Roma, a novembre 2025, come anche agli impegni assunti in merito al superamento della precarietà, al contrasto del lavoro povero e al dumping contrattuale nella macchina capitolina e in ogni sua articolazione”.

In discussione il compenso e le modalità di svolgimento del servizio

Non solo il compenso irrisorio ma al centro della lettera ci sono anche “le modalità di svolgimento del servizio e la reale tutela della salute e la sicurezza. Non solo ci sono tutti i rischi del lavoro a contatto con il pubblico ma, come è possibile riscontrare dalla documentazione ufficiale, le lavoratrici e i lavoratori sono stati forniti di ombrelli, lasciando intendere che in caso di maltempo non abbiano alcuna postazione chiusa dove ripararsi e che debbano continuare a operare sotto la pioggia. Tutto ciò è inaccettabile”.

La reazione di Zetema che non ti aspetti

Insomma, ha messo nero su bianco la Cgil romana “Ci aspettiamo che Gualtieri intervenga concretamente per risolvere questa situazione”. Ma come nel giorno degli scacchi, dopo un periodo di silenzio e riflessione, ecco la mossa che nessuno si aspettava: la smentita di Zetéma. In una nota diffusa nella fredda domenica di febbraio, la società del Campidoglio scrive: “Tutti i lavoratori impiegati da H501 presso la Fontana di Trevi sono regolarmente contrattualizzati con il Ccnl Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza sottoscritto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e le Associazioni datoriali Assiv, Legacoop, Agci, Confcooperative, Anivp, Univ. In particolare, così come previsto dalle tabelle ministeriali del Ccnl applicato, i lavoratori di livello E hanno una retribuzione lorda di 15,55euro/h pari a 8 euro netti, mentre i lavoratori di livello D percepiscono 16,80euro/h lordi pari 9 euro netti l’ora, senza contare eventuali ulteriori maggiorazioni previste per lavori festivi e straordinari”.

In pratica secondo la società che si occupa di Cultura per Roma Capitale, il contratto applicato è quello concordato proprio dalla Cgil, che ha svelato il caso poi riportato minuziosamente sulle colonne del quotidiano La Repubblica.

La reazione dell’opposizione. Quarzo parla al Secolo d’Italia

E la risposta di Zetéma ha ovviamente provocato la reazione dell’opposizione in Aula di Giulio Cesare. Interpellato dal Secolo d’Italia, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina, Giovanni Quarzo, dice: «Ben venga la smentita di Zètema sulla vicenda dei lavoratori impiegati presso la Fontana di Trevi. Peccato però che, nel tentativo di rassicurare l’opinione pubblica, la società partecipata del Comune di Roma finisca per smentire clamorosamente non solo la Cgil, ma anche il quotidiano la Repubblica. Una doppietta che racconta più di mille analisi lo stato di confusione che regna a sinistra. Uno spettacolo piuttosto imbarazzante, che farebbe anche sorridere, se non fosse che al centro della vicenda ci sono dei lavoratori veri, non slogan da prima pagina. Proprio per questo chiediamo che venga fatta piena e definitiva chiarezza. Perché i lavoratori non meritano di essere usati come comparse in una guerra ideologica interna alla sinistra, ma pretendono certezze su paga, diritti e condizioni di lavoro dignitose. Del resto la storia ci insegna che, fin dai tempi del Partito Comunista, la sinistra ha spesso dimostrato più attenzione per i salotti buoni che per chi lavora davvero. Non a caso il grande Ennio Flaiano amava ricordare, con la sua lucida ironia, che non era comunista perché non aveva i mezzi per poterselo permettere».

Il caso arriva in Parlamento. Perissa parla al Secolo d’Italia

La questione tuttavia non sembra destinata a restare all’interno del Palazzo Senatorio. Molti esponenti politici nazionali hanno preso posizione. Tra questi il responsabile della federazione romana di Fratelli d’Italia e deputato, Marco Perissa che al Secolo d’Italia dichiara: «Quello che colpisce della vicenda non è solo la confusione, tra la smentita di Zetema e la denuncia della Cgil, ma l’ipocrisia di fondo. A Roma la sinistra predica salari dignitosi, salario minimo e diritti universali, salvo poi inciampare negli appalti del Comune che governa. Una distanza sempre più evidente tra i proclami ideologici e la realtà dei fatti. Noi non facciamo processi sommari, ma pretendiamo chiarezza. Perché i lavoratori non sono numeri da usare nelle polemiche politiche né bandierine da agitare a seconda delle convenienze. Meritano rispetto, certezze contrattuali e compensi adeguati, non rimpalli di responsabilità. Alla fine questa vicenda racconta bene un vecchio vizio della sinistra: grandi lezioni morali, salvo poi scoprire che, quando si tratta di amministrare, gli standard che impongono agli altri diventano improvvisamente opzionali. Una contraddizione che a Roma sta diventando la regola».

Ora mossa alla Cgil o scacco matto di Zetéma?

Insomma dopo la nota della società del Campidoglio la mossa spetterebbe ora alla Cgil, che dovrebbe spiegare come mai il contratto che loro stessi hanno avallato è ben lontano da ogni accenno di “salario minimo”, di cui tanto ha parlato il segretario nazionale Landini e la segretaria del Pd Schlein. Sempre che invece Zetéma non abbia fatto scacco matto…