Askatasuna scatenata
La verità fa male alla Schlein: “I violenti? Sono comunisti che vi votano in cambio di spazi”, dice Mollicone (FdI)
“Non sono ‘violenti’, sono comunisti che votano le vostre liste in cambio di tutela su centinaia di spazi pubblici e privati occupati abusivamente”, è la frase del deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone in risposta a Elly Schlein, che aveva espresso “massima solidarietà alle Forze dell’ordine per i fatti di Torino”.
Mollicone su Askatasuna attacca l’ipocrisia della sinistra
“Forze dell’ordine alle quali va anche l’impegno delle istituzioni a modificare le norme al fine di garantirne la tutela e l’integrità, come sarà già nei prossimi provvedimenti del governo. Chiediamo all’autorità giudiziaria di attivarsi immediatamente di fronte a questi atti criminali. La sinistra parlamentare difende e giustifica, da Torino a Roma fino a Palermo, i violenti, come negli anni ’70 –ha continuato Mollicone – Se parlamentari di centrosinistra occupano la sala stampa della Camera e impediscono a un parlamentare di parlare, è ovvio che gli estremisti di sinistra, per il gradualismo rivoluzionario, devono prendere a martellate i poliziotti –ha concluso Mollicone– nel nuovo decreto sicurezza auspichiamo che sia introdotto il principio che la difesa è sempre legittima per Forze dell’ordine e cittadini. Basta all’incriminazione automatica delle Forze dell’ordine”.
La reazione di Fassino: “Parole gravi”
“Soltanto pregiudizio e settarismo possono spingere l’onorevole Mollicone a pronunciare inaccettabili parole offensive”, è la replica piccata di Piero Fassino. “Un parlamentare, ancorché nostalgico del Ventennio – ha sottolineato il deputato del Pd – almeno la storia della Repubblica dovrebbe conoscerla e sapere che i comunisti italiani combatterono in modo fermo la violenza terroristica, pagando anche con la vita di chi – come Guido Rossa operaio comunista – lottava con coraggio contro chi praticava la violenza. Proprio quella tragica stagione ci ha insegnato che la violenza si batte non seminando odio ma agendo tutti per isolare i violenti e difendere cosi la convivenza civile”.v