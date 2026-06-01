La Spagna si perde pure la bandiera: l’espressione di Re Felipe è tutta un programma (video)

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Durante la festa delle Forze Armate la bandiera si stacca dall'asta, il sovrano resta impassibile ma il suo sguardo lo tradisce

Decisamente non è un periodo fortunato per la Spagna che, non bastassero scandali e inefficienze politiche, si è ritrovata anche alle prese con un piccolo incidente dal valore piuttosto simbolico: la caduta della bandiera durante l’alzabandiera alla festa delle Forze Armate. Alla presenza di re Felipe. Ed è stata proprio l’espressione del sovrano a catturare l’attenzione dei media e dei social: un misto tra sorpresa prima e avvilimento poi, pur mantenendo il saluto militare e una postura regale.

L’espressione di re Felipe mentre cade la bandiera

L’incidente si è verificato a Vigo, in Galizia, nel bel mezzo di una cerimonia ad alto tasso di solennità. Il video, molto rilanciato sui social, si apre con re Felipe e la principessa Leonor in alta uniforme che fanno scattare la mano al berretto non appena parte l’inno nazionale. Nel frattempo gli ufficiali dispiegano la bandiera che si sta sollevando sull’asta e la fanteria fa esplodere le salve dei cannoni. La regia della Tv pubblica Rtve torna su Felipe e Leonor ed è allora che si capisce che sta succedendo qualcosa di strano: il sopracciglio del re ha come un fremito, si alza. L’inquadratura torna sulla bandiera ormai inceppata, che poi cade. Di nuovo uno stacco su Felipe, giusto in tempo per coglierlo mentre rotea gli occhi prima di fissarli su un punto astratto verso il basso con l’espressione affranta di uno che si domanda come sia possibile quello che sta accadendo.