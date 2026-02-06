La Russia di Putin barcolla in economia: famiglie indebitate, imprese in difficoltà e pil al ribasso

Prospettive fosche

A Mosca non è tutto rose e fiori, soprattutto sul versante finanziario. Attualmente, la crescita del Pil russo, che rappresenta circa il 2 percento dell’economia mondiale, sta diminuendo vertiginosamente: era aumentato più del 4% nel 2023 e nel 2024, la nuova stima per il 2025 si attesta attorno all’1%. Uno dei motivi principali del ribasso, riguarda l’innalzamento dei tassi d’interesse che sono saliti a doppia cifra, arrivando al 16,5%. E così, l’impennata dell’inflazione fissa una capacità d’acquisto inferiore per le famiglie russe. Come se non bastasse, l a carenza di manodopera continua a demolire ulteriormente l’economia, nonostante una “crescita artificiale” trascinata dalle gigantesche spese militari. Insomma, non è chiaro se gli effetti della crisi riguardino la guerra in Ucraina, ma una cosa è certa: le prospettive finanziare del Cremlino, nell’immediato futuro, non sono ottimali.

La Russia di Putin barcolla in economia: la fatica di famiglie e imprese

Le famiglie russe soffrono sempre di più a causa dell’indebitamento e iniziano ad avere più problemi nel ripagare i prestiti. Anche la condizione economica di alcune imprese fortemente insolventi è peggiorata. Intanto, la Banca Centrale russa, guidata dalla governatrice Maria Nabiullina, sin dal suo dossier semestrale pubblicato a fine novembre, aveva indicato «un contesto esterno negativo e di un rallentamento della crescita economica: il rischio di credito sta diventando la principale vulnerabilità».

Economia di guerra a scapito dell’economia civile

Il ventesimo pacchetto di sanzioni europee contro il Cremlino ha causato degli impedimenti, anche se non decisivi, alla crescita dell’impegno bellico russo. David O’Sullivan, funzionario europeo con un’esperienza quarantennale in Ue, nominato nel 2022 “inviato europeo per le sanzioni” in uniintervista al Guardian, ha affermato che «gran parte dell’economia russa è stata distorta enormemente dalla costruzione dell’economia di guerra a scapito dell’economia civile. Penso che sfidare le leggi della gravità economica possa durare solo fino a un certo punto».

A indebolire la potenza economica di Mosca è stato specialmente il fronte energetico: secondo i dati del ministero delle Finanze, il denaro ricavato dalla vendita di petrolio sarebbe al livello più basso da luglio 2020. Tra l’altro, è opportuno ricordare che gli stati membri del’Ue non acquistano più il petrolio russo da tempo. In sostanza, il mercato del cosiddetto “oro nero” è diventato più fragile , ma senza perdere la solidità. Dall’altra parte, però, ci sono Paesi come Cina e India che hanno continuato ad acquistarlo, sostenendo così la domanda di greggio russo. “La Cina sta chiaramente fornendo sostegno“, ha concluso O’Sullivan.