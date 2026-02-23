Edicola ABBONATI

Ciao

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Bindi da legare: “Con il Sì al referendum si rischia la dittatura, solo i giudici fermano la Meloni” (video)

Giustizia e referendum

Bindi da legare: “Con il Sì al referendum si rischia la dittatura, solo i giudici fermano la Meloni” (video)

Politica - di Marta Lima - 23 Febbraio 2026 alle 13:29

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Marta Lima - 23 Febbraio 2026