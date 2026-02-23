Bindi da legare: “Con il Sì al referendum si rischia la dittatura, solo i giudici fermano la Meloni” (video)

Pericolo dittatura. Durante la puntata di In altre parole, Rosy Bindi l’ha sparata davvero grossa commentando la riforma della giustizia proposta dal governo. La responsabile dei Comitato per il No ha sottolineato i pericoli di una concentrazione eccessiva di potere. “La riforma attribuisce alla maggioranza un potere costituente che non ha. La democrazia ha un limite: chi prende i voti alle elezioni non deve violare la Costituzione e trasformarsi gradualmente in una dittatura, in una democrazia illiberale. Quello che fa Trump ne è un esempio: c’è una sentenza della Corte, lui prende un’altra decisione e ripete lo stesso errore. La Meloni, invece, viene fermata dai magistrati, ma continua a riprendere le stesse decisioni. Questo significa tradire i principi fondamentali della Repubblica”, ha spiegato Bindi.