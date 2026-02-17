Il “No” fa davvero ridere: la sinistra si aggrappa ai comici e arruola Giovanni Storti (ma senza Aldo e Giacomo…)

Referendum sulla giustizia

Il primo fu il famosissimo, si fa per dire, Pif, il comico attore siciliano che aveva lanciato la campagna per il “No” al referendum con un video subito condiviso dal Pd. Poi arrivarono le posizioni da testimonial “compagni” dei soliti Alessandro Gassman e Monica Guerritore, ma il bello, si fa sempre per dire, doveva ancora arrivare. Dietro l’angolo c‘era il comico Giovanni Storti, uno dei tre componenti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che ieri ha pubblicato un video ironizzando sul sorteggio dei componenti del Csm. L’ironia è sul fatto che nel Csm arrivino nomi casuali, e non quelli frutto di lottizzazione selvaggia tra le corrente della magistratura. Per la serie, come parlare del referendum sulla giustizia come se fosse una barzelletta e non un problema per i cittadini e un dramma per qualcuno.

Referendum, lo spot per il “No” di Giovanni Storti

Storti nel video parla di un film in arrivo per il trio, ora intento a scegliere il cast. “Perché scegliere gli attori? Ma estraiamoli a sorte tra le migliaia che ci sono in Italia! Ma vi sembra sensato? Questa è la proposta del governo per la nuova riforma della giustizia. Il video è diventato virale sui social ed è stato condiviso anche dal Comitato per il No al Referendum. Tra i commenti, quello critico del ministro della Difesa Guido Crosetto: “Ogni giorno si toccano nuovi livelli….”. ​