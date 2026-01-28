Il Pd annuncia trionfante: “Anche Pif vota no al referendum!”. E il web ride: “Il noto giurista…” (video)

Sinistra boomerang

Il Pd annuncia trionfante che Norberto Bobbio, Pietro Nenni, Alcide De Gasperi ed Enrico Berlunguer voteranno “No” al referendum? No, ma il problema non è tanto il fatto che non siano più in grado di votare, ma che c’è un giurista di fama internazionale pronto a trascinare il popolo del “No” alla vittoria. Si chiama Pif. Fa il comico. In passato aveva sostenuto Renzi, poi i grillini, ora il Pd. “Ho capito che devo votare no ascoltando Nordio e Tajani e l’ho capito di più di quando ascolto un magistrato. Tajani, ad esempio, ha dichiarato che la maggior parte degli imputati in Italia alla fine viene assolta. Il ragionamento che faccio allora è: se un imputato alla fine viene assolto molto probabilmente è perché il pm e il giudice hanno avuto idee diverse riguardo le sorti dell’imputato”, racconta Pif in un video inviato al Comitato Giusto Dire No, in occasione di un’iniziativa per il no al referendum sulla riforma della giustizia svolta a Catania, spiegando le ragioni per le quali ha deciso di votare no alla separazione delle carriere.

Il web, però, non fa sconti. E partono le vere battute comiche: “Grandi giuristi: Pif, Mannoia, Littizzetto, Travaglio che era per il sorteggio ma oggi ha cambiato idea…”. “Ma vi rendere il Pd a cosa si è ridotto?”. “Ma anche nani e ballerine fanno i giuristi?”.