Il “Board of peace” per Gaza decolla con 5 miliardi di buone ragioni: l’Italia è dentro, la sinistra è fuori (di testa)

Altro che Flotilla...

Cinque miliardi di dollari, la pace, la normalizzazione dei rapporti con Israele, perfino un riconoscimento di un ruolo agli “amici” di Hamas. Tutto questo non basta alla sinistra per sostenere il “board of peace” che sta decollando in queste ore per Gaza, con la presenza – per ora in veste di osservatore – anche dell’Italia, posizione su cui già da domani, o nei prossimi giorni, il ministro Tajani riferirà in Parlamento.

Ma perchè la sinistra italiana, Schlein in testa, manifesta tante ostilità pregiudiziali, dopo aver sostenuto la tragicomica spedizione della “Flotilla”, che trasportava tanti slogan e pochi aiuti, e che neanche riuscì a penetrare la cortina di Israele. Difficile dirlo, anche perche il “board of peace” non ha tenuto fuori nessuno finora, nemmeno i russi… E neanche Hamas, a cui Donald Trump ieri ha chiesto ad Hamas di “rispettare il proprio impegno per una smilitarizzazione completa e immediata“. Il presidente degli Stati Uniti in un post pubblicato su Truth Social, dedicato al Board of Peace, è stato definito un organismo dal “potenziale illimitato” con un obiettivo che va “ben oltre Gaza”, che è “la pace nel mondo”.

Certo, Trump non è un prudente diplomatico dal profilo timido e i toni soffusi da vecchio democristiano doroteo, quando c’è da annunciare svolte imminenti in politica estera, ma è un dato di fatto che il Medio Oriente, da quando ci ha messo lui le mani, s’è raffreddato quasi quanto la Groenlandia. Perché non dargli credito bipartisan invece che – da sinistra – invocare quell’Onu che ormai si limita a smentire se stessa, e la pro-Hamas Francesca Albanese, senza rimuoverla?

Il “board of opeace” per Gaza decolla, l’Italia è dentro, la sinistra è fuori

Nel messaggio di stanotte, Trump ha definito il Board of Peace come destinato a diventare “l’organo internazionale più importante della storia” per poi annunciare che giovedì prossimo i membri del Board of Peace si riuniranno a Washington, dove verrà comunicato che gli Stati membri hanno promesso oltre 5 miliardi di dollari per gli sforzi umanitari e di ricostruzione a Gaza. Secondo il New York Times, una bozza di piano legata al Board of Peace, promossa dall’amministrazione di Donald Trump, ipotizzerebbe invece di consentire inizialmente a Hamas di mantenere alcune armi leggere, consegnando quelle in grado di colpire Israele.

L’Italia c’è come Paese osservatore

Quel che è certo, è che l’Italia sarà presente alla riunione del Board of Peace per Gaza, ma resta da definire il livello della partecipazione. La premier Giorgia Meloni starebbe, infatti, ancora valutando se recarsi personalmente negli Stati Uniti. “Ci sta pensando”, riferiscono fonti di governo. In caso contrario, a rappresentare Roma nella capitale americana dovrebbe essere il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Come spiegato dalla stessa presidente del Consiglio ad Addis Abeba, l’Italia è stata invitata in qualità di osservatore: una soluzione di compromesso giudicata positivamente dall’esecutivo, alla luce dei vincoli costituzionali che impediscono una piena adesione di Roma all’organismo,creato da Trump. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, Meloni e Tajani si sono sentiti nelle ultime ore per un confronto sui temi all’ordine del giorno e l’esecutivo ha confermato la propria disponibilità a un’informativa alle Camere già nella giornata di martedì.

”Non possiamo restare fuori dalla ricostruzione di Gaza, anche questa è una chiave di lettura a proposito della nostra presenza da osservatori nel Board. E poi è giusto che ci sia perché è un’ulteriore conferma dell’impegno del governo per stabilizzare il Medio Oriente”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista a Il Corriere della Sera, al quale dice di essere disponibile ad andare giovedì alla Casa Bianca, ma premette che ”con la premier non abbiamo ancora deciso, dipende dal livello degli altri partner europei che saranno presenti al summit”. Il titolare della Farnesina, davanti alle critiche delle opposizioni va all’attacco: ”Mi sembrano accuse senza senso. Allora anche la Commissione europea, che sarà presente con la responsabile del Mediterraneo Dubravka Šuica, è asservita all’America? E Cipro che ha la presidenza di turno? Non capisco cosa ci sia da strepitare”. Il vicepremier e ministro degli Esteri domani sarà in Parlamento per le comunicazioni con voto su questo argomento. ”Sarà un voto di indirizzo politico sulla presenza dell’Italia nel ruolo di osservatore nel Consiglio di pace, sapendo che non possiamo entrarvi per i noti motivi di incompatibilità costituzionale”.