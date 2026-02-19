Giornalisti di Fanpage sfruttati e sottopagati, la solidarietà di La Russa e Valditara: “Inconcepibile”

Dopo la multa dell'Inps

Il presidente del Senato e il ministro dell'istruzione si schierano al fianco dei professionisti dopo la multa dell'Inps all'editore

La questione dei giornalisti di Fanpage sottopagati e sfruttati registra la solidarietà del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara. Una vicenda che ha visto l’Inps comminare una pesante sanzione pecuniaria all’editore.

La vicenda

Dopo un’ispezione, l’Inps ha sanzionato Ciaopeople Srl, editore di Fanpage, per 3,5 milioni di euro per “contratti farlocchi” applicati ai giornalisti della testata, diretta da Francesco Cancellato. Lo aveva scritto Libero, spiegando che con tali contratti “il gruppo editoriale riesce a fare risparmi non da poco, circa il 40% rispetto ai normali stipendi di categoria”. Ad annunciare l’arrivo della multa è stata Fnsi (la Federazione Nazionale della Stampa Italiana): “L’applicazione scorretta dei contratti, non rappresenta solo un danno ai colleghi giornalisti, costretti a lavorare con stipendi inferiori e tutele minime, ma è anche un chiaro esempio di concorrenza sleale da parte di aziende che hanno bilanci milionari, pari a quelli dei grandi gruppi editoriali tradizionali.

La solidarietà di La Russa e Valditara

‘‘Fedeli a quello che abbiamo sempre detto, noi ci mettiamo dalla parte di chi lavora e merita una retribuzione adeguata. Siamo sempre dalla parte di chi lavora, piena solidarietà ai giornalisti di ‘Fanpage”.Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della visita al ‘Treno del ricordo’ in memoria dell’esodo giuliano-dalmata alla stazione Ostiense di Roma.

“Espressione di forte solidarietà ai giornalisti di Fanpage. Lo dice chi ha contribuito a rinnovare due contratti per un milione e duecentomila lavoratori in questa legislatura e quindi posso ben capire l’importanza di questo problema, quindi grande solidarietà ai giornalisti di Fanpage”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine della cerimonia il “Treno del Ricordo” che si è svolta oggi a Roma nella Stazione di Ostiense.

I contratti mascherati di Fanpage

Secondo quanto stabilito dall’Inps, e dalla Fnsi, molti giornalisti di Fanpage lavoravano a tutti gli effetti come redattori con contratti di collaborazione mascherata. Mentre la giurisprudenza, con sentenze della Cassazione, ha stabilito più volte che i contratti di collaborazione che prevedono subalternità, rispetto degli orari, non autonomia, sono contratti di lavoro da redattore a tutti gli effetti. Che prevedono un forte risarcimento al lavoratore giornalistico, il diritto all’assunzione e, secondo pronunce recenti che riguardano il caso di Fanpage, anche il diritto a poter essere assunto in smart working. Con ulteriore rischio di incorrere in sanzioni anche penali se si osserva un comportamento discriminatorio nei confronti di chi ha agito legalmente.