Fanpage sanzionata dall’Inps per i “contratti farlocchi”: multa da 3,5 milioni di euro

Una sanzione da 3,5 milioni di euro. È quella che, a seguito di un’ispezione, l’Inps avrebbe comminato a Ciaopeople Srl, l’editore di Fanpage, in relazione ai contratti applicati ai giornalisti della testata, che prevedono condizioni assai peggiori rispetto a quelle del contratto nazionale della categoria sottoscritto dalla Federazione editori (Fieg) e dalla Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi). A darne notizia è Libero, che già nel 2024 aveva dato conto «degli stranissimi contratti applicati ai giornalisti diretti da Francesco Cancellato, in virtù dei quali il gruppo editoriale riesce a fare risparmi non da poco, circa il 40% rispetto ai normali stipendi di categoria». Oggi il giornale diretto da Mario Sechi riferisce di «come è andata a finire» per questi «contratti farlocchi».

«Dall’Inps sanzioni per 3,5 milioni all’editore di Fanpage»

Secondo quanto ricostruito da Libero, quando Fanpage è stata fondata nel 2011 ha assunto una decina di giornalisti con regolare contratto. Poi, in una fase di espansione, è passata a contratti di collaborazione. «Alcuni degli assunti dell’epoca – da noi contattati – ci hanno raccontato di buste paga variabili, da 1000 fino a 1500 euro. Con piccoli adeguamenti annuali per evitare rotture con i redattori. A fronte di ritmi di lavoro serrati. Uno solo di questi colleghi decide di far causa e raggiunge un accordo con una compensazione economica, prima ovviamente di andarsene. Gli altri rimangono nel limbo nella speranza di essere regolarizzati», si legge nell’articolo firmato da Lorenzo Mottola.

Il contratto “farlocco” che garantisce risparmi del 40%

Per la regolarizzazione si ricorre al contratto Uspi, che copre le piccole realtà editoriali e non garantisce le stesse condizioni di quello Fieg-Fnsi. Inizialmente l’accordo trova l’avallo della Fnsi, che la considera una soluzione di passaggio. E che, infatti, sei anni fa, quando si tratta di rinnovare gli accordi, chiede il passaggio al contratto “ordinario”. A quel punto, secondo quanto ricostruito da Libero, Ciaopeople srl, in compagnia di altri editori, si rivolge a un altro sindacato, Figec-Cisal, e «raggiunge un accordo per la creazione di un nuovo contratto». «Per fare qualche paragone, un redattore ordinario di un quotidiano qualsiasi percepisce 2694 euro lordi al mese. Uno di Fanpage 1628 (circa il 40% in meno)», scrive ancora Mottola, spiegando che il divario non viene colmato neanche con l’avanzamento di carriera e interessa anche il lavoro festivo e domenicale: la retribuzione di quest’ultimo, da contratto Fieg-Fnsi, per esempio, è aumentata del 55%, mentre per i giornalisti di Fanpage del 20%.

Il caso esploso nel 2024 e liquidato con un “no comment”

«Tutti bei risparmi per l’editore, insomma. Almeno fino ad oggi, visto che l’Inps ha chiesto di ricalcolare i contributi sulla base delle retribuzioni previste dal contratto principale firmato dalla Fnsi. Risultato: 3,5 milioni da pagare», chiarisce ancora Libero, ricordando che «ad agosto del 2024 avevamo provato a chiedere conto della faccenda ai vertici del gruppo, che si erano trincerati dietro un rigoroso “no comment”, spiegandoci che non c’era nulla di irregolare. I controlli Inps hanno certificato che avevamo ragione noi a dubitare», conclude Mottola. Allo stato attuale non risultano smentite.

La nota di Fnsi: «Danno ai colleghi e concorrenza sleale»