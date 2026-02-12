Freccia azzurra, Francesca Lollobrigida nella storia: secondo oro, mano sul cuore e Inno di Mameli

Milano-Cortina

Da Rho Fiera arriva un’altra sinfonia d’oro per l’Italia e per il pattinaggio di velocità. La regala ancora una strepitosa Francesca Lollobrigida, che trionfa nei 5.000 metri con una gara semplicemente strepitosa. Sotto pressione per il grande tempo dell’olandese Marijn Conijn, l’azzurra effettua una strategia di gara impeccabile: partenza veloce, controllo nella fase centrale di gara e nuova vibrante accelerazione negli ultimi tre giri. Lì dove la norvegese Wiklund era crollata, perdendo tre secondi, Francesca Lollobrigida riesce a difendersi e mantenere un margine davvero risicato. La sesta medaglia d’oro azzurra arriva col tempo di 6.46.17, Marijn Conijn è argento per soli dieci centesimi e la norvegese Ragne Wiklund chiude col bronzo (+0.17). Salgono dunque a quindici le medaglie italiane ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Francesca Lollobrigida, dopo aver conquistato l’oro sui 5000 metri, ha cantato l’inno d’Italia con la mano sul cuore. È la prima atleta azzurra finora ad aver conquistato due ori nell’Olimpiade in corso.

Chi è Francesca Lollobrigida

Nata il 7 febbraio 1991 a Frascati, nei Castelli Romani, pronipote dell’indimenticabile Gina Lollobrigida, Francesca ha trasformato una stagione difficilissima in una favola olimpica. “Volevo ritirarmi quest’anno, è stata la peggiore stagione della mia vita, ho pianto tanto”, ha raccontato. A convincerla a non mollare sono stati il marito, la famiglia e la federazione. Una scelta che oggi pesa come l’oro più prezioso. La maternità, lungi dall’essere un limite, è diventata una nuova forza. Tommaso è nato nel 2023 e da allora la carriera di Lollobrigida ha assunto un significato diverso. “Le vittorie più belle sono quelle dopo essere diventata madre. Ho riscoperto me stessa come atleta, mamma e donna. Si può essere mamme e tornare più forti di prima: Milano-Cortina era il modo per mostrarlo alla gente”.

Ex regina del pattinaggio in linea, con 16 titoli mondiali, Lollobrigida vive tra Roma e Baselga di Piné per gli allenamenti. Dopo l’argento nei 3000 e il bronzo nella mass start a Pechino 2022, e l’oro mondiale nei 5000 metri a Hamar 2025 – il primo per un’italiana – ora punta a completare l’opera olimpica. Le rivali non mancano: Sablikova, Wiklund, Weidemann e Conijn sono pronte a dare battaglia. Ma Francesca sa di avere dalla sua esperienza, resistenza e una consapevolezza nuova. “Da sola non ce l’avrei fatta: è un lavoro di squadra enorme. È la parte più dura, ma anche la più bella”. Oggi il secondo oro.