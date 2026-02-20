Edicola ABBONATI

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega al Programma di Governo, Giovanbattista Fazzolari

I numeri

Finanziaria sprint, il governo: «Già disponibili 20 miliardi stanziati in manovra, l’89% del totale»

Il punto in un focus a cura del Dipartimento per il programma di Governo, guidato dal sottosegretario Fazzolari

Politica - di Redazione - 20 Febbraio 2026 alle 19:08

La legge di bilancio stanzia per il 2026 circa 22,4 miliardi di euro. Al 17 febbraio 2026 risultano già disponibili oltre 20 miliardi di euro, pari all’89% del valore complessivo. È quanto emerge da un focus a cura del Dipartimento per il programma di Governo, guidato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari.

Già disponibile l’89% delle risorse stanziate in Finanziaria

Le maggiori risorse finanziarie – spiega il Dipartimento – sono destinate ai capitoli: Difesa del lavoro, dell’impresa e dell’economia con 7,3 miliardi di euro (32,5% del totale), in prevalenza per il sostegno all’occupazione e agli investimenti delle imprese, con particolare riguardo alla Zes Unica Mezzogiorno; Per un fisco equo con 6,7 miliardi di euro (30,1%), soprattutto per la riduzione della pressione fiscale, con particolare attenzione all’Irpef; Tutela della salute con 2,4 miliardi di euro (circa 11%), per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale; Sostegno alla famiglia e alla natalità con circa 1,3 miliardi di euro (5,7%), destinati principalmente a misure di supporto alla genitorialità, tramite aiuti economici e strumenti di conciliazione famiglia-lavoro.

Un taglio netto alla “burocrazia”

Nel focus viene inoltre sottolineato che la legge di bilancio 2026 rinvia a 103 provvedimenti attuativi, «il numero più basso degli ultimi 8 anni dopo la legge di bilancio 2024, a conferma dell’impegno del governo a rendere le misure più efficaci e le risorse rapidamente disponibili». Dei 22,4 miliardi stanziati, 17,4 miliardi (77,4%) riguardano misure auto-applicative, mentre poco più di 5 miliardi (22,6%) richiedono provvedimenti attuativi. Inoltre, oltre la metà dei 103 provvedimenti previsti (52%, pari a 53) non è collegata a risorse finanziarie. Dei 5 miliardi di euro legati ai decreti attuativi, oltre 2,6 sono già stati sbloccati.

 

 

