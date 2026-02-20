Finanziaria sprint, il governo: «Già disponibili 20 miliardi stanziati in manovra, l’89% del totale»

I numeri

Il punto in un focus a cura del Dipartimento per il programma di Governo, guidato dal sottosegretario Fazzolari

La legge di bilancio stanzia per il 2026 circa 22,4 miliardi di euro. Al 17 febbraio 2026 risultano già disponibili oltre 20 miliardi di euro, pari all’89% del valore complessivo. È quanto emerge da un focus a cura del Dipartimento per il programma di Governo, guidato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari.

Già disponibile l’89% delle risorse stanziate in Finanziaria

Le maggiori risorse finanziarie – spiega il Dipartimento – sono destinate ai capitoli: Difesa del lavoro, dell’impresa e dell’economia con 7,3 miliardi di euro (32,5% del totale), in prevalenza per il sostegno all’occupazione e agli investimenti delle imprese, con particolare riguardo alla Zes Unica Mezzogiorno; Per un fisco equo con 6,7 miliardi di euro (30,1%), soprattutto per la riduzione della pressione fiscale, con particolare attenzione all’Irpef; Tutela della salute con 2,4 miliardi di euro (circa 11%), per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale; Sostegno alla famiglia e alla natalità con circa 1,3 miliardi di euro (5,7%), destinati principalmente a misure di supporto alla genitorialità, tramite aiuti economici e strumenti di conciliazione famiglia-lavoro.

Un taglio netto alla “burocrazia”

Nel focus viene inoltre sottolineato che la legge di bilancio 2026 rinvia a 103 provvedimenti attuativi, «il numero più basso degli ultimi 8 anni dopo la legge di bilancio 2024, a conferma dell’impegno del governo a rendere le misure più efficaci e le risorse rapidamente disponibili». Dei 22,4 miliardi stanziati, 17,4 miliardi (77,4%) riguardano misure auto-applicative, mentre poco più di 5 miliardi (22,6%) richiedono provvedimenti attuativi. Inoltre, oltre la metà dei 103 provvedimenti previsti (52%, pari a 53) non è collegata a risorse finanziarie. Dei 5 miliardi di euro legati ai decreti attuativi, oltre 2,6 sono già stati sbloccati.