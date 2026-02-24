Febbraio nero per Pd e M5S, doppio calo. Domina FdI, sfuma l’euforia per Vannacci “single”

Il sondaggio Swg

Brutte notizie per l’opposizione, nel mese delle polemiche sul referendum della giustizia e delle violenze in piazza della sinistra antagonista. Il nuovo sondaggio realizzato da SWG per TG La7 fotografa un quadro politico sostanzialmente stabile ai vertici, ma spicca il calo del Pd e del M5S. Il Partito Democratico scende leggermente al 21,9% (-0,1), mentre il Movimento 5 Stelle registra un calo più marcato al 11,5% (-0,3). In testa si conferma Fratelli d’Italia, stabile al 29,8%, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente. Forza Italia perde uno 0,1 e si attesta all’8,3%, segnali positivi invece per Lega, che sale al 6,6% (+0,2), e per l’alleanza Verdi e Sinistra, in lieve crescita al 6,7% (+0,1). Azione cresce al 3,5% (+0,2) mentre sembra già sfumato l’effetto Vannacci “single”, senza Leda, che fa registrare un calo d Futuro Nazionale cala al 3,4% (-0,2). Male anche Renzi, Italia Viva scende al 2,2% (-0,1), +Europa resta stabile all’1,4%, Noi Moderati invariato all’1,1%.