Ecco l’intervista in cui Di Matteo (prima di Nordio) disse: “Metodi simil mafiosi delle correnti nel Csm” (video)

Gaffe della sinistra

Il ministro Nordio non arretra e annuncia altre citazioni eccellenti sul sistema para-criminale delle correnti nella magistratura. “Ne ho altre…”. Ieri aveva risposto duramente a chi lo aveva attaccato per quel paragone tra il Csm in mano alle correnti e il sistema para-mafioso, ma lui non ha smentito. “Non capisco tanta indignazione scomposta alle mie dichiarazioni sulle correnti del Csm. Io mi sono limitato a citare le affermazioni di Nino Di Matteo, un noto pm preso a modello dal Pd e dalla sinistra, riportate dal Fatto quotidiano e da altri giornali, quindi fonti non particolarmente vicine a noi, nel settembre 2019. Di Matteo parlò di ‘mentalità e metodo mafioso’. Altri esponenti del ‘partito del No’ si sono espressi, a suo tempo, in modo anche più brutale. Ne faremo un elenco e lo pubblicheremo”, ha detto il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a proposito delle reazioni alle sue dichiarazioni inerenti alle degenerazioni correntizie della magistratura espresse alla stampa locale vene.

In effetti, nel 2020, il giudice Nino Di Matteo, icona della sinistra e dell’antimafia, nel corso di un’intervista a Massimo Giletti aveva detto più o meno le stesse cose.”Privilegiare, nelle scelte che riguardano la carriera di un magistrato, il criterio dell’appartenenza a una corrente è molto simile all’applicazione del metodo mafioso. Serve una svolta etica”.

Il video con le parole di Nino Di Matteo sul sistema para-mafioso citato da Nordio