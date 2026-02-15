Nordio smaschera la sinistra: “Ho citato il pm Di Matteo quando parlava di metodo mafioso nel Csm”

Sinistra sbugiardata

Non capisco “tanta indignazione scomposta alle mie dichiarazioni sulle correnti del Csm”. Così in una nota il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a proposito delle reazioni alle sue dichiarazioni inerenti alle degenerazioni correntizie della magistratura espresse alla stampa locale veneta. “Io mi sono limitato a citare le affermazioni di Nino Di Matteo, un noto pm preso a modello dal Pd e dalla sinistra, riportate dal ‘Fatto Quotidiano’ e da altri giornali, quindi fonti non particolarmente vicine a noi, nel settembre 2019. Di Matteo parlo’ di ‘mentalita’ e metodo mafioso’. Altri esponenti del ‘partito del No’ si sono espressi, a suo tempo, in modo anche piu’ brutale. Ne faremo un elenco e lo pubblicheremo», aggiunge.

Schlein e Conte, ma soprattutto l’Anm, ricordano a chi appartengono queste dichiarazioni? «Al pm antimafia Nino Di Matteo, icona della sinistra e del Pd, quando presentò la sua candidatura al Csm contro la ‘degenerazione del correntismo», sottolinea il vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Antimafia, Salvatore Sallemi.

«Oggi Schlein e Conte hanno dato l’avvio a una canea di dichiarazioni contro il ministro Nordio. Se il tema non fosse così serio ci sarebbe da ridere. E’ evidente che stanno cercando di spostare l’attenzione e creare un caso su quanto dichiarato dal ministro Nordio, che ha ragione da vendere. Ha giustamente definito il sistema correntizio che sottende all’elezione dei giudici del Csm un ‘meccanismo para-mafioso’». Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Stefano Maullu. «Peraltro, basterebbe rileggere le denunce di Palamara per rendersi conto di quanta ragione abbia il ministro Nordio nel denunciare un sistema deviato a cui va messo rimedio. L’unico argine è sostenere il Sì al referendum, per liberare la magistratura dal potere delle correnti e dall’ideologia».

Lupi: “Inutili strumentalizzazioni sulle parole di Nordio”

«La sinistra attacca il ministro Nordio per aver richiamato un’espressione usata in passato dal procuratore Di Matteo. Insomma, tutto pur di alimentare la polemica – afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati. «Lo stesso Nordio ha tra l’altro chiarito il senso delle sue parole, che