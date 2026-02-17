Deputato straccia la foto di Mattarella, Merz e Macron, la Farnesina protesta con l’Iran: “Increscioso”

Tensione Roma-Teheran

Tensione tra Roma e Teheran dopo un brutto episodio accaduto nel Parlamento iraniano. Il deputato Mojtaba Zarei ha strappato un foglio sul quale erano state stampate le foto di vari leader europei, tra cui il presidente italiano Sergio Mattarella. “Khamenei è una grande benedizione, e i suoi nemici sono maledetti!”, ha detto il deputato intervenendo in Parlamento. Nel video che riprende il suo gesto, trasmesso da Memri tv, si vede che sul foglio strappato compaiono tra gli altri le immagini del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del presidente francese Emmanuel Macron, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del re di Spagna Filippo VI. Presente anche la fotografia della europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri, che giorni fa aveva strappato al Parlamento europeo una immagine della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei.

Il deputato strappa la foto di Mattarella e lancia accuse di fascismo all’Europa

“L’Europa è la patria del fascismo e del nazismo. Il corrotto Trump ha abbandonato l’Europa, così come l’Iran puro e rivoluzionario”, ha dichiarato Zarei. “L’Europa corrotta e il corrotto Parlamento europeo volevano scodinzolare a Trump. Hanno insultato la benedetta immagine della Guida Suprema”, ha aggiunto. Immediata la reazione del governo: “E’ accaduto un fatto increscioso: un parlamentare iraniano ha strappato l’immagine del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui va la nostra solidarietà ed è per questo che ho deciso di convocare l’ambasciatore iraniano”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Nel condannare il grave gesto del deputato iraniano Mojtaba Zarei, rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la convinta e affettuosa solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica”, dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

La solidarietà di FdI

“Il gesto di un deputato iraniano che, durante la sessione inaugurale del Parlamento, ha strappato l’immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre a quella di diversi leader occidentali, è un atto esecrabile e ignobile. Bene ha fatto il ministro Tajani a convocare l’ambasciatore iraniano alla Farnesina. È inammissibile che un rappresentante di un regime illiberale e teocratico si permetta di attaccare il presidente Mattarella: un’azione contro l’intero popolo italiano e la nostra Nazione. Al Capo dello Stato giunga la solidarietà dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato”, dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e del Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.

“Al capo dello Stato e alla collega Isabella Tovaglieri, vergognosamente insultata, va la mia solidarietà”. Lo afferma il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio. “Se, invece, di mendicare un posto al sole di Trump, il ministro degli Esteri convocasse immediatamente l’ambasciatore del regime iraniano e pretendesse le sue scuse farebbe metà del dovere suo. Solidarietà al Presidente Mattarella”, ha invece polemizzato il senatore Pd, Filippo Sensi, sui social.