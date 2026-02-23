Dal 12 giugno in vigore la lista dei Paesi sicuri: il governo Meloni fa scuola sull’immigrazione

Chi può tornare a casa

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato in via definitiva il primo elenco dei Paesi di origine sicuri e la revisione del concetto di Paese terzo sicuro, misure volte a rendere più efficiente e armonizzato il sistema europeo di asilo nell’ambito del Patto su migrazione e asilo.

Paesi Sicuri, il via libero definitivo dlel’Ue

L’elenco designa come Paesi di origine sicuri Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia, includendo anche i Paesi candidati all’adesione salvo conflitto armato, sanzioni Ue per violazioni dei diritti fondamentali o un tasso di decisioni positive superiore al 20 per cento. Il nuovo quadro punta a garantire maggiore coerenza tra gli Stati membri e a velocizzare l’esame delle domande di protezione internazionale. La revisione del concetto di Paese terzo sicuro amplia i criteri per dichiarare inammissibili le domande, consentendo agli Stati membri di applicarlo in presenza di un collegamento con il Paese terzo, in caso di transito o sulla base di accordi o intese. “Questo primo elenco comune e il concetto rivisto sosterranno procedure di asilo piu’ rapide e coerenti”, ha dichiarato il vice ministro cipriota per le Migrazioni e la Protezione internazionale Nicholas A. Ioannides, sottolineando che le misure segnano un passo concreto verso l’attuazione del Patto. Le nuove norme entreranno in vigore il 12 giugno 2026, contestualmente al resto del Patto su migrazione e asilo.

Tajani: modello Italia è vincente

“Le scelte europee ci hanno dato ragione, quindi andremo avanti per la nostra strada. Il modello Italia oggi è un modello che viene accettato, seguito, apprezzato anche da altri paesi, quindi avevamo ragione a fare una scelta di questo tipo”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani al suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio Affari Esteri.

Kelany: nuova misura contro gli sbarchi illegali

“È la conferma – dichiara in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany – che il Governo Meloni ha sempre agito correttamente applicando le procedure accelerate ai migranti irregolari provenienti da questi Paesi e che le critiche della sinistra e le sentenze dei giudici che hanno rimesso questi stranieri a piede libero erano fondate sulla pretesa di orientare le politiche migratorie più che sul diritto”.

Per la responsabile del dipartimento Immigrazione di FdI, “l’Italia grazie a Giorgia Meloni ha determinato una svolta totale in Europa sull’immigrazione basandosi su un principio di semplice buon senso: devono essere i governi a decidere chi entra sul territorio dell’Ue e non i trafficanti di esseri umani. Da tre anni stiamo mettendo in pratica tutto questo riducendo drasticamente gli sbarchi illegali, che nei primi due mesi del 2026 sono crollati di un ulteriore 60% rispetto al 2025 e al 2024, anni in cui si è registrata una diminuzione analoga rispetto al 2023″, conclude Kelany.

Paesi sicuri: un irregolare su due ora può tornare a casa

Cosa cambia con la designazione di paesi di origine sicuri a livello dell’Ue di Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia? Può essere illuminante la statistica del Viminale, corrispondono a circa la metà dei migranti sbarcati in Italia nei primi mesi del 2026. Dall’inizio del 2025 il Bangladesh occupa infatti il primo posto tra i paesi di origine degli immigrati arrivati irregolarmente via mare in Italia: 3.331 su un totale di 9.056. Una percentuale significativa è rappresentata anche dai migranti di Egitto, Marocco e Tunisia. Con questa approvazione, si cambia decisamente passo.

Fatta eccezione per alcune norme che possono essere anticipate, l’elenco Ue di paesi di origine sicuri e le modifiche al concetto di paese terzo sicuro inizieranno ad applicarsi il 12 giugno 2026, contemporaneamente al resto del patto sulla migrazione e l’asilo.