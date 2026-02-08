Crans-Montana: 40 giorni dopo scoppia un altro incendio. In fiamme il memoriale dedicato alle vittime

Aperta un'inchiesta

Un incendio è scoppiato domenica 8 febbraio, all’alba, al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana, situato a breve distanza dal locale Le Constellation. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno rapidamente domato le fiamme e nessuno è rimasto ferito. Lo ha reso noto la polizia cantonale su X. Interpellate da Keystone-ATS, le forze dell’ordine non hanno potuto fornire informazioni sulle cause del rogo.

Il giallo dell’incendio del memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana

Inizialmente posizionato davanti al Constellation, in pieno centro a Crans-Montana, il memoriale delle vittime del Constellation, andato a fuoco, era stato spostato dopo circa 20 giorni dalla tragedia per decisione del Consiglio comunale in un luogo più appartato, nei pressi della cappella Saint-Christophe. È costituito da un altare protetto da una tenda a igloo, che oggi è stata seriamente danneggiata dalle fiamme. Qui vengono continuamente posizionati candele, fiori, fogli con messaggi e vari oggetti, portati dalle numerose persone che si recano nella località del Vallese per rendere omaggio ai 41 morti dell’incendio di Capodanno.

Lo spostamento del memoriale aveva suscitato alcune polemiche e il Comune era stato accusato di voler nascondere uno dei simboli della tragedia di Capodanno, anche in relazione allo svolgimento a Crans-Montana, a fine gennaio, della Coppa del Mondo di sci alpino. Ma l’amministrazione aveva spiegato che la nuova posizione era stata scelta per “mantenere un luogo di raccoglimento accessibile, che offra la calma e la sicurezza necessarie alle persone accorse per onorare le vittime”.

L’inchiesta sul Constellation coinvolge i vertici cantonali