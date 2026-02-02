Caso Epstein, i Clinton rischiano il carcere: coinvolta anche la principessa ereditaria norvegese

Lo scandalo pedofilia

Coinvolto un altro "santone del progressismo come jack Lang, ex ministro della cultura francese

Bill e Hilary Clinton rischiano il carcere sul caso Epstein. Il coinvolgimento nei file del finanziere dell’ex presidente e della moglie (candidata alla Casa Bianca nel 2016) sarà valutato come offesa al Congresso dalla Camera americana mercoledì prossimo.

I Clinton

La Commissione per il regolamento della Camera americana voterà alle 16 di oggi, le 22 in Italia, due risoluzioni per accusare Bill e Hillary Clinton di oltraggio al Congresso nell’ambito del caso Jeffrey Epstein. Dopo il voto in commissione, dove è probabile che le due risoluzioni siano approvate, la palla passa alla Camera che potrebbe votare già domani o mercoledì. L‘accusa di oltraggio al Congresso, dopo il rifiuto dell’ex coppia presidenziale di testimoniare sul finanziere pedofilo, è il primo passo verso un’eventuale incriminazione penale da parte del dipartimento di Giustizia che, in caso di successo, potrebbe portare i Clinton in carcere fino a 12 mesi o ad una multa di 100.000 dollari.

Coinvolta la principessa ereditaria norvegese

La pubblicazione venerdì dell’ultima serie di documenti provenienti dagli archivi Epstein ha puntato i riflettori sulla principessa ereditaria di Norvegia, Mette-Marit. I file contengono diverse centinaia di riferimenti alla reale, che già nel 2019 aveva dichiarato di pentirsi di aver avuto contatti con Epstein. I documenti appena pubblicati, che includono scambi di e-mail con Epstein, hanno rivelato che Mette-Marit ha preso in prestito una proprietà di Epstein a Palm Beach, in Florida, per diversi giorni all’inizio del 2013.

Jack Lang e Andrea e Sarah

L’ex ministro della Cultura francese Jack Lang, oggi direttore dell’Istituto del mondo arabo a Parigi, ha riconosciuto i contatti avuti con l’ex finanziere statunitense Jeffrey Epstein. Lo hanno riferito i media francesi, ricordando che il nome di Lang è apparso in un documentario su Epstein. L’ex ministro ha spiegato di aver conosciuto l’ex finanziere statunitense “in un’epoca in cui niente lasciava supporre che potesse essere al centro di una rete criminale”.

Nuove ombre emergono sull’ex principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson per i loro stretti legami col defunto faccendiere pedofilo alla luce degli ultimi file pubblicati negli Usa. Sarah Ferguson definisce in alcune mail Epstein, “come un fratello”.