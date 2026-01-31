Dalla Russia con amore e con una malattia venerea: Bill Gates inguaiato dai file di Epstein. La sua fondazione smentisce

Lo scandalo non finisce mai

Dai file di Epstein Bill Gates avrebbe contratto una malattia sessualmente trasmittibile da alcune ragazze russe messe a disposizione dal finanziere: la richiesta di antibiotici da somministrare di nascosto alla moglie Melinda

Tra i nomi eccellenti nei nuovi file dell’inchiesta su Jeffrey Epstein rilasciati dal dipartimento di Giustizia americano, emergono documenti scottanti su Bill Gates. In una bozza di email resa nota in queste ore, Epstein afferma che il cofondatore di Microsoft ha avuto relazioni extraconiugali. E di averlo aiutato “a trovare un farmaco per affrontare le conseguenze del sesso con ragazze russe, per facilitare appuntamenti illeciti con donne sposate”. La Gates Foundation ha negato: “Accuse assolutamente assurde provenienti da un bugiardo evidente”.

Nei file anche l’ex braccio destro di Obama

Emergono anche nuovi dettagli sull’ex assistente di Barack Obama: nell’ottobre 2014, Kathy Ruemmler, in qualità di Consigliere della Casa Bianca per Barack Obama, invio’ a Epstein una bozza di dichiarazione pubblica in cui rifiutava ulteriori considerazioni per la carica di Procuratore Generale degli Stati Uniti e chiese il suo parere. Ruemmler aveva lasciato la Casa Bianca di Obama in quel maggio. Attualmente e’ la principale legale di Goldman Sachs.

Tornando al fondatore Microsoft, tra le carte analizzate dal Daily Mail, emergono email attribuite al defunto finanziere, condannato per reati sessuali e morto in carcere nel 2019, che contengono accuse non verificate nei confronti di Bill Gates riferite a presunti rapporti con donne da cui avrebbe contratto malattie sessualmente trasmissibili. Le affermazioni, risalenti al 2013, non sono supportate da riscontri indipendenti e restano allo stato di accuse.

Melinda Gates ha lasciato il marito Bill nel 2021

In una lunga email datata 18 luglio 2013, scritta da Epstein e inviata a sé stesso, il finanziere afferma che Gates avrebbe avuto rapporti sessuali con “ragazze russe”, avrebbe contratto una malattia sessualmente trasmissibile e avrebbe chiesto antibiotici da somministrare di nascosto alla moglie di allora, Melinda Gates. “Per aggiungere la beffa al danno, mi implori di cancellare le e-mail riguardanti la tua malattia sessualmente trasmissibile, la tua richiesta di fornirti antibiotici da somministrare di nascosto a Melinda e la descrizione del tuo pene”, scrive Epstein. Nella stessa missiva si dice inoltre “sconvolto oltre ogni comprensione” per la decisione di Gates di “ignorare l’amicizia che si era sviluppata negli ultimi sei anni”.

Altri messaggi, sempre contenuti nei file del Dipartimento di Giustizia, sembrano essere bozze di una lettera attribuita a Boris Nikolic, allora consigliere scientifico di Gates, in occasione delle sue dimissioni dalla Bill and Melinda Gates Foundation. In un’email scritta apparentemente dal suo punto di vista, Nikolic afferma: “Sono stato coinvolto in una grave disputa coniugale tra Melinda e Bill” e sostiene di aver partecipato, “erroneamente acconsentendo”, ad attività “che andavano da moralmente inappropriate a eticamente discutibili”, fino a “sfiorare e potenzialmente oltrepassare il limite dell’illegalità”. Tra queste cita “aiutare Bill a procurarsi farmaci per affrontare le conseguenze dei rapporti sessuali con ragazze russe” e “facilitare i suoi rapporti illeciti con donne sposate”. Gates ha in passato riconosciuto di aver incontrato Epstein, dichiarando di pentirsi di quelle frequentazioni e negando qualsiasi illecito. I documenti diffusi includono anche immagini inedite dei due insieme.

Nelle foto Ansa, Bill Gates e un concorso di bellezza del 2013 in Russia.