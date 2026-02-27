Borsa, nuovo massimo storico per Terna: 10,105 euro per azione. Mai così bene dal giugno 2004

Il colosso energetico

Terna aggiorna i massimi a Piazza Affari. Il titolo del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia (nella foto) ha chiuso la seduta di oggi a 10,105 euro per azione (+0,35%), registrando un nuovo massimo storico dalla quotazione del 23 giugno 2004. Il record odierno aggiorna quello del 17 febbraio scorso, quando il valore di un’azione Terna aveva raggiunto i 10,075 euro per azione.

In Borsa il boom di Terna, alle spalle un solido piano industriale

Il piano industriale di Terna prevede oltre 23 miliardi di euro di investimenti in circa 10 anni per ammodernare la rete italiana, con nuove linee ad alta tensione terrestri e collegamenti sottomarini (Tyrrhenian Link, potenziamento interconnessioni ecc.). Entro il 2028 il valore degli asset dovrebbe salire a circa 32 miliardi di euro, con una crescita media annua intorno al 9% grazie a questi investimenti. La società vanta una capitalizzazione intorno ai 17 miliardi di euro, con dividendo 2024 nell’ordine del 4,5–5,2% e crescita di ricavi e utili rispetto al 2023 (ricavi 2024 circa 3,68 miliardi, utile netto oltre 1,06 miliardi.

Terna resta il principale gestore della Rete Elettrica Nazionale ad alta e altissima tensione (oltre 72–75 mila km di linee, circa 870 stazioni di trasformazione), con il compito di trasmissione e dispacciamento e di garantire l’equilibrio in tempo reale tra domanda e offerta. L’azienda si posiziona come “regista” della transizione energetica in Italia, con investimenti allineati alla tassonomia UE e agli obiettivi di integrazione di nuova capacità rinnovabile al 2030–2035.