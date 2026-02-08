Aveva scherzato sulla Schlein, Pucci rinuncia a Sanremo dopo le offese da sinistra. Meloni indignata: “Deriva illiberale”

Troppo di destra...

Insulti sul web, minacce dagli haters, insinuazioni, veleni e giudizi velenosi della sinistra contro Andrea Pucci, comico irriverente e politicamente scorretto che non ha fatto carriera nel circoletto dei “rossi” ed è colpevole, agli occhi dei compagni, di avere simpatie di destra. Quanto basta per indurre il comico milanese e rinunciare alla sua partecipazione al festival di Sanremo, per dignità, ma forse anche per disgusto. “Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!”, ha sostenuto, motivando la sua decisione, di cui – a quanto si apprende – lo stesso Conti e la Rai sono venuti a conoscenza indirettamente dai media. Pucci definisce quella che si è abbattuta su di lui una “onda mediatica negativa” che altera “il patto fondamentale” con il pubblico. Di qui la decisione di rinunciare. “Grande rammarico per la decisione di Andrea Pucci di rinunciare a partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a seguito delle gravi minacce ricevute e del clima di intimidazione nei suoi confronti”, è scritto in una nota la Rai. “Questa forma di censura nei confronti di un artista attraverso la diffusione di odio e pregiudizio dovrebbe preoccupare chiunque lavori nel mondo dello spettacolo – conclude la Rai – Facciamo ad Andrea Pucci gli auguri più sinceri e speriamo di poter presto condividere il suo percorso artistico”.

Solidarietà a Pucci da Giorgia Meloni

“Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia”, ha commentato la presidente del Consiglio. Parole durissime quelle della premier. “Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia”, scrive sui social Giorgia Meloni. “È inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco. Ma anche questo racconta il doppiopesismo della sinistra, che considera ‘sacra’ la satira (insulti compresi) quando è rivolta verso i propri avversari, ma invoca la censura contro coloro che dicono cose che la sinistra stessa non condivide. La deriva illiberale della sinistra in Italia sta diventando spaventosa”. Sdegnato anche il commento del leader di Forza Italia Antonio Tajani: “L’ultima vittima del politicamente corretto è Andrea Pucci, che ha rinunciato a Sanremo per le polemiche esplose intorno alla sua satira. Perché questo doppiopesismo culturale? Difendere la Libertà significa anche difendere la libertà di espressione e di parola, artistica e culturale”. Sulla stessa linea anche Matteo Salvini. “Io sto con Andrea Pucci. Evviva la libertà di pensiero, di parola e di sorriso”, scrive Matteo Salvini sui social.

E il Pd? Con i suoi veleni, e la richiesta di “ricusazione” del comico, manco fosse un criminale, dal festival di Sanremo, fatta attraverso la Commissione di Vigilanza sulla Rai, ha contribuito ad alimentare lo shit-storm sui social. Ma oggi fa finta di niente. “Mentre in Sicilia si contano migliaia di sfollati e gli italiani stanno affrontando gravi emergenze sociali, Meloni e lo stato maggiore del governo sono preoccupati della scaletta del Festival di Sanremo”, dice Stefano Graziano, capogruppo Pd Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, uno di quelli che invece di pensare a Niscemi si dedicava a dare addosso a un comico.

La Russa. “Ho chiamato l’amico Pucci, ci ripensi”

“Ho telefonato all’amico Andrea Pucci per esprimergli la mia vicinanza e per invitarlo a ripensarci – fa sapere il presidente del Senato Ignazio La Russa – . Capisco la sua decisione, presa da persona perbene qual è, ma il mio auspicio è che possa tornare sui suoi passi. Ho sempre sostenuto che la satira non possa e non debba essere censurata: lo pensavo quando a calcare il palco di Sanremo erano comici dichiaratamente di sinistra, e lo dico oggi con Pucci. A lui e alla sua famiglia – conclude – va la mia vicinanza per le minacce ricevute”.

La battuta sulla Schlein

Andrea Pucci, qualche tempo fa, dopo le polemiche sull’assegnazione dell’Ambrogino d’Oro, aveva riassunto la sua carriera a una giornalista del Corriere: «In 5 anni ho fatto 190 date al teatro Repower, repliche tutte sold out. Ecco: se uno di sinistra avesse fatto questi numeri e avessero deciso di dargli la medaglia io avrei applaudito. Con me, giù polemiche». Sulla sua comicità feroce, precisò: «Uno stand up comedian politicamente corretto non va. Infastidire fa pensare. «Sì, in un momento di follia ho fatto una battuta sull’aspetto di Elly Schlein…”, aveva ironizzato. L’accostamento tra la segretaria del Pd, Pippo Franco e Alvaro Vitali, la sinistra non l’ha mai digerita.