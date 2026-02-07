A Sanremo i “compagni” Benigni e Cucciari sì, Pucci no: è troppo di destra. L’ultimo delirio della sinistra

Comici e politica

Far ridere è difficile, di suo. Far ridere se si viene considerati “raccomandati” dalla politica, di più. Se poi l’accusa è di essere di destra, non ne parliamo. Quello che era accaduto negli anni scorsi con i vari Paolo Rossi, Roberto Benigni, Geppy Cucciari, comici considerati, a dir poco, vicino alla sinistra, sta accadendo quest’anno con Andrea Pucci, colpevole di non aver militato nella parte giusta. La sinistra, che aveva osannato, in nome della libertà di espressione, di satira e di comizio, i suoi comici prediletti, che negli anni berlusconiani hanno fatto carne da macello del Cavaliere sul palco della rassegna musicale, oggi parlano di Pucci come di “una tassa alla Meloni” da pagare, dopo che il conduttore, Carlo Conti, ha annunciato che l’artista milanese affiancherà Lillo Petrolo sul palco del Festival in due serate del 76esima edizione Festival di Sanremo.

Lillo sarà protagonista della seconda serata, quella di mercoledì, mentre Pucci salirà sul palco giovedì. Le accuse a Pucci? Omofobo!, per qualche battuta politicamente scorretta, con i precedenti di Benigni che toccava il “pacco” a Pippo Baudo… E di destra, troppo di destra, il Pucci.

Sanremo, Pucci contestato perché troppo di destra

L’annuncio è arrivato direttamente dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti attraverso i suoi canali social. Con un video umoristico che simulava una “chiamata” ai due artisti, Conti ha ufficializzato la loro partecipazione. I due comici si aggiungono a un cast che sta prendendo forma giorno dopo giorno. Al fianco di Conti e della co-conduttrice presente per tutte e cinque le serate, Laura Pausini, si alterneranno diversi volti noti. Il puzzle dei co-conduttori inizia a comporsi fin dalla serata di debutto, martedì 24 febbraio, quando sul palco salirà l’attore Can Yaman, popolare interprete del nuovo “Sandokan”. La serata di mercoledì 25 vedrà poi una coppia inedita formata da Achille Lauro, già confermato in precedenza, a cui ora si aggiunge proprio l’energia di Lillo. Il giovedì sarà invece il turno di Andrea Pucci, che porterà sul palco dell’Ariston la sua comicità diretta e popolare. Resta ora l’attesa per scoprire chi affiancherà Conti e Pausini nel corso delle serate conclusive di venerdì e sabato. Ma il direttore artistico ha già annunciato: “E non finisce qui…. La prossima settimana, le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo 2026”