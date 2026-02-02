Askatasuna, Ricolfi: “Mi sento offeso da una sinistra che condanne a cose fatte. C’è immaturità democratica”

Gravi responsabilità

Luca Ricolfi, sociologo di sinistra e di grande onestà intellettuale, conosce benissimo la città di Torino. Intervistato dalla Stampa, le suona in maniera inequivocabile a una “sinistra di oggi che condanna le violenze solo a cose fatte”. “C’è un’immaturità democratica” che lo studioso imputa alla sinistra, “che ieri aveva una posizione chiara, e si batteva senza ambiguità contro terrorismo ed estremismo. Quella di oggi no: allora avevamo Lama e Berlinguer, mezzo secolo dopo ci ritroviamo con Schlein e Landini- stigmatizza Ricolfi- . Credono di potersi chiamare fuori condannando la violenza a cose fatte. Mentre quel che dovrebbero fare è scendere in piazza contro i violenti e i prevaricatori”. Lo scempio di Torino per il corteo violento di Askatasuna tiene banco. L’odio riversato sugli agenti e le scene di guerriglia urbana dichiarata costituiscono un punto di non ritorno.

Askatasuna, Torino: ” L’area grigia c’è sempre stata fin dagli Anni ’70”

Lo trovano perfettamente d’accordo le parole della procuratrice generale, Lucia Musti, a proposito del clima di Torino: con un’«area grigia» colta e borghese che avrebbe “giustificato” condotte antagoniste come quella viste sabato. Anche se non si stupisce affatto. “Non è una novità, l’area grigia c’è sempre stata, almeno dai primi Anni ’70. E non è solo un fenomeno torinese, basti pensare alla borghesia milanese e al Corriere della Sera di Ottone ai tempi dell’attentato a Indro Montanelli”. Cosa cambia oggi? “Semmai c’è un aggiornamento e una generalizzazione. Ieri la connivenza di una parte della sinistra con l’estremismo rosso e il terrorismo si basava sulla comune adesione al marxismo; come non mancò di notare Rossana Rossanda parlando di ‘album di famiglia’. Oggi l’indulgenza verso la violenza e la sopraffazione si basano su un più generico “sentiment” anti-capitalista, anti-Usa, anti-governo, anti-Israele, che amplia il bacino potenziale dei simpatizzanti. E infatti gli slogan dei cortei sono diventati dei minestroni in cui si mescola di tutto, dalla Palestina alla violenza sulle donne, al ponte sullo Stretto”.

Ricolfi: “Mi sento offeso dall’ipocrisia con cui la sinistra condanna la violenza a cose fatte”

Ricolfi è nettissimo nello stigmatizzare “una grave corresponsabilità politica” per i fatti di Torino. Fuori dalle ipocrisie, “tutti sapevano che lo scopo dell’adunata di sabato era provocare scontri violenti. Se lo sai e aderisci senza un servizio d’ordine, senza una campagna politica preventiva contro la violenza, non puoi cascare dal pero quando succede quello che era previsto e programmato”. Da persona di sinistra si sente “profondamente offeso dall’ipocrisia con cui si condanna a cose fatte: “condanniamo fermamente, ma…”. Ma che cosa? “ma il governo non deve strumentalizzare”? “ma il sindaco Lo Russo aveva avviato un percorso”? “ma se non ci fosse stato lo sgombero non ci sarebbe stata la protesta”? Quando mai la sinistra si libererà dei “ma” e dei “però”?”.

Ricolfi: “La sinistra ha ancora oggi un problema di maturità democratica”

Per Ricolfi la sinistra italiana “ha delle responsabilità. E un bel pezzo “ha, ancora oggi, un problema di maturità democratica”. “La verità indicibile – prosegue – è che la sinistra italiana di oggi ha ancora un occhio di riguardo per la violenza e per i regimi autoritari ogniqualvolta i fini dichiarati dei violenti siano o le sembrino buoni. Per questo diventa guardinga quando violenti e prevaricatori si richiamano all’ideale comunista (Maduro); o si trincerano dietro la causa di un popolo oppresso (Hamas), o usano l’antifascismo per tappare la bocca a chiunque osi pensarla diversamente (intimidazioni nelle università)».