Anche l’Inter crolla sul ghiaccio norvegese, l’Italia rischia di uscire a febbraio dalla Champions

Il disastro del calcio

I vicecampioni d'Europa umiliati dal Bodo dopo la disfatta della Juventus in Turchia e la sconfitta dell'Atalanta in Germania

Come i dieci piccoli indiani di Agatha Christie. Ha iniziato il Napoli, campione d’Italia, arrivando addirittura terz’ultimo nella fase a gironi. Hanno continuato Juventus, Atalanta e Inter ai playoff. L’Italia rischia di uscire dalla Champions già a febbraio Una pessima notizia per il nostro calcio.

L’Inter umiliata a Bodo

I vicecampioni d’Europa, e saldamente primi in campionato, hanno perso 3-1 a Bodo contro la locale squadra norvegese. Non è bastato un guizzo di Pio Esposito ad evitare l’imbarcata. Né servono gli alibi del campo sintetico e della temperatura polare e dell’infortunio di Lautaro. I norvegesi non sono affatto scarsi, ma decisamente e nettamente inferiori all’Inter. Che fra cinque giorni dovrà ribaltare a San Siro il risultato per evitare una figuraccia.

Il giorno prima l’Atalanta aveva perso a Dortmund contro il Borussia e, soprattutto, la Juventus era stata umiliata dai turchi del Galatasaray: 5-2 a Istanbul, dopo essere stata in vantaggio e rimasta in dieci. Per Juve e Atalanta la rimonta è più difficile.

Quinto posto in Champions? Addio

Le tre sconfitte rimediate rendono quasi impossibile il secondo posto nel ranking Uefa che consentirebbe di avere un’ulteriore squadra qualificata in Champions. Serve che almeno l’Inter vada avanti e che Roma, Bologna (impegnato stasera negli spareggi) e Fiorentina facciano autentici miracoli arrivando fino in fondo in Europa League e Conference League.

Il nostro calcio è in crisi

Il nostro calcio è in crisi. Sulla carta Inter, soprattutto, ma anche Juventus avevano avversari alla loro portata. E tutto questo deve farci riflettere e poche settimane dagli spareggi contro l’Irlanda e, si spera, il Galles che dovrebbero evitarci la terza, disastrosa uscita dalle qualificazioni ai mondiali. Fallire l’appuntamento con la rassegna iridata in Usa e Messico dopo il disastro del 2018 e del 2022 sarebbe imperdonabile per una Nazione che ha vinto quattro volte il mondiale. E che negli altri sport eccelle.