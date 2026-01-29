Champions, delusione Napoli e nessuna squadra italiana tra le prime otto: la crisi del calcio italiano

Conte eliminato

Nonostante la stella Vergara i campioni d'Italia escono dalla competizione. Le altre dovranno fare gli spareggi

Il Napoli saluta la Champions arrivando trentesimo (su 32). I campioni d’Italia raccolgono appena otto punti nella fase eliminatoria in otto partite. Mentre Inter, Atalanta e Juventus vanno ai play off. Nessuna squadra italiana è tra le prime otto.

Conte e la Champions

Antonio Conte e la Champions, un rapporto complicato. Massimo risultato raggiunto, i quarti di finale con la Juventus. Ieri contro il Chelsea la squadra incerottata ha fatto il possibile, giocando bene. Ma l’eliminazione riguarda le tante partite sbagliate in precedenza. Forse anche gli errori nella preparazione fisica, visti i tanti infortuni muscolari. Conte ha scoperto di avere una stella, Antonio Vergara, che ha segnato un gol pazzesco e che l’allenatore salentino aveva sempre tenuto in panchina. Ora non gli resta che concentrarsi su campionato e coppa Italia.

Le altre ai play off

Inter, Atalanta e Juventus vanno ai play off. I nerazzurri vincono a Dortmund. Insieme all’Atalanta e ai biancoreni saranno teste di serie nel sorteggio di domani. E sono quelli che hanno più rimpianti per non essere entrati nelle prime otto. Per bergamaschi e bianconeri comunque un risultato dignitoso.

Il sorteggio domani: Mourinho per l’Inter?

Domani il sorteggio dei play off che si terranno nella seconda metà di febbraio. L’Inter incontrerà o i norvegesi del Bodo o il Benfica dell’ex Josè Mourinho. La Juve, tredicesima, troverà il Bruges oppure il Galatasaray. Anche qui, vietato illudersi: i belgi l’anno scorso hanno eliminato l’Atalanta proprio ai playoff, i turchi hanno giocatori di primo livello, a cominciare da Osimhen. Quanto all’Atalanta, rischia il Borussia Dortmund e sarebbe un grande e durissimo duello. Se il sorteggio le volesse bene, troverebbe l’Olympiacos. Considerazione non irrilevante: tutte le nostre avranno il vantaggio di giocare in casa il ritorno.

L’Inter, la più forte

Realisticamente, fra le tre squadre rimaste, la più forte è l’Inter. Finalista di due delle ultime tre edizioni della Coppa e vincitrice, nel 2010:l’ultima volta che abbiamo alzato la coppa con le orecchie. Ma Atalanta e Juve potrebbero essere sorprese piacevoli. Adesso, conta che tutte e tre arrivino tra le prime sedici.