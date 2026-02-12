Addio a Maria Franca Ferrero, la “signora Nutella”: una donna di spessore che mangiava in mensa con gli operai

Aveva 87 anni

Apprezzata per la sua semplicità e la sua riservatezza, era stimata da tutti per la sua sobrietà. Il dolore di Meloni: "Da lei un modello impresa che crea valore senza dimenticare la comunità"

Addio a Maria Franca Ferrero, vedova di Michele, il creatore dell’impero dolciario famoso in tutto il mondo per la Nutella. Una donna stimata da tutti per la sua semplicità.

Una donna semplice

Il 19 dicembre scorso Maria Franca Ferrero era stata nominata all’unanimità dall’assemblea straordinaria presidente onorario a vita della Ferrero International. Maria Franca Ferrero era nata a Savigliano (Cuneo) il 21 gennaio 1939. Dopo il ginnasio e il liceo aveva frequentato la scuola per interpreti a Milano e nel 1961 era stata assunta come traduttrice e interprete nell’azienda di Alba, prossima a diventare una multinazionale. Con Michele, inventore della “supercrema” che poi evolverà nella Nutella, è amore a prima vista: la coppia si sposa nel 1962. Un anno dopo la nascita del primogenito Pietro. Nel 1964 nasce Giovanni, l’attuale presidente del gruppo che conta su 36 stabilimenti produttivi e una presenza in oltre 170 Paesi. Gli ultimi anni sono stati segnati da lutti, prima per la scomparsa prematura di Pietro, morto in Sudafrica nel 2011 a causa di un malore, poi per la morte del marito nel 2015.

Mangiava con gli operai

La signora Ferrero era apprezzata per la sua sobrietà e la sua semplicità. Andava quasi quotidianamente in fabbrica, mangiava alla mensa insieme agli operai, come una dipendente qualunque, amava la riservatezza, marchio di tutto il gruppo, divenuto il più importante traino industriale italiano.

Il dolore di Giorgia Meloni

“Oggi ci lascia Maria Franca Fissolo Ferrero , una donna intelligente e determinata che ha accompagnato, con intelligenza e visione, una delle storie imprenditoriali più straordinarie d’Italia, accanto a Michele Ferrero . Ho avuto il piacere di incontrarla nel 2018 e di conoscere da vicino la sua umanità, la sua sobrietà e l’impegno concreto portato avanti attraverso la Fondazione Ferrero , che negli anni ha sostenuto migliaia di persone e famiglie. Con la sua scomparsa l’ Italia perde una figura che ha rappresentato con eleganza e riservatezza un modello di impresa che crea valore senza dimenticare la comunità”. Lo scrive sui social la premier, Giorgia Meloni.

Il cordoglio delle istituzioni, da La Russa a Fontana

La scomparsa di Maria Franca Ferrero ha destato profonda commozione. Per il presidente del Senato, Ignazio La Russa, “Maria Franca Fissolo è stata una donna straordinaria, capace di coniugare con discrezione, forza e visione la crescita di un’eccellenza del nostro Made in Italy nel mondo. Alla famiglia Ferrero , al figlio Giovanni e a tutti i suoi cari rivolgo le più sentite condoglianze, mie personali e del Senato della Repubblica”. Lorenzo Fontana, presidente della Camera, parla di una, ” donna che ha lasciato un segno profondo nell’imprenditoria, nella cultura e nel sociale”. Per il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, “Con la scomparsa di Maria Franca Ferrero , l’Italia perde una figura di riferimento che ha accompagnato la crescita di un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo e che si è distinta per la sua sensibilità e l’attenzione al prossimo. Resterà la testimonianza delle sue azioni, di una donna che ha saputo promuovere con passione e lungimiranza iniziative culturali straordinarie e di alto valore civile”.