A Sanremo Gianna (105 anni) guida le nuove proposte della sinistra: ha già soppiantato Schlein e Conte

Era l'ospite d'onore

La sinistra ha una nuova icona: è la signora di 105 anni Gianna Pratesi. “ospite d’onore” del Festival di Sanremo, cosi’ l’ha definita Carlo Conti, per la sua testimonianza sul referendum del 1946 che fece nascere la Repubblica.

Nella prima serata del Festival di Sanremo, il picco di ascolto è stato raggiunto alle ore 21.59 con 15 milioni e 782mila ascoltatori proprio mentre la signora Gianna, ex gelataia di Chiavari, sul palco dell’Ariston, veniva intervistata dal direttore artistico del Festival. Sono bastate alcune frasi della signora Gianna a infiammare gli animi di elettori e simpatizzanti di quel che resta del campo largo. Una specie di isteria collettiva e social, che ha scatenato una ridda di commenti dei partigiani da tastiera.

La signora è diventata star per un giorno, infiammando gli animi, quando alla domanda: per chi ha votato al referendum del 2 giugno, ha risposto: «Eravamo sicuri lì in casa mia, tutti di sinistra. Dei fascisti…», col segno di smammare. Agli elettori del campo largo sempre più in affanno e in confusione, la signora Gianna che ha parlato di “sinistra” e “fascisti” da cacciare è sembrata come una boccata d’ossigeno. Tutti galvanizzati, anche in modo a dir la verità incomprensibile. O, per meglio dire, comprensibilissimo. Qualcuno che dice qualcosa di “sinistra”, foss’anche una signora selezionata solo per “meriti” anagrafici, basta per far sognare i compagni abituati ai discorsi dei Cuperlo e dele Serracchiani.

«Ieri sera all’Ariston mi sono tanto divertita, sono stati tutti gentili e ho percepito tanta allegria, è stata proprio una bella serata, ringrazio tutti”.

L’anziana gelataia di Chiavari ha concesso il bis a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Gianna Pratesi, ha rievocato il suo momento di gloria coni conduttori Giorgio Lauro e Geppy Cucciari. «Quando sono entrata ho visto tanta gente seduta in platea, e io sul palcoscenico a raccontare la mia esperienza». Ha riscosso un grandissimo successo? «Meno male – ha detto a Un Giorno da Pecora -, mi fa piacere, io ho solo cercato di parlare di cose normali, della mia vita».

Anche la longevità della signora è diventata un tema carico: come è arrivata la signora Gianna a 105 anni? «Il segreto per vivere a lungo non lo so – ha detto la signora Gianna a Carlo Conti – ho avuto una bella gioventù, una famiglia d’oro. E adesso leggo il giornale tutte le mattine». Qualcosa lascia vagamente arguire che non si tratta di un giornale di destra.