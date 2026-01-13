William e Kate condividono la passione per i cani: un amore che hanno ereditato dalla regina Elisabetta

Dormono con loro?

La cura e il possesso di un cane è imprescindibile per William e Kate: fin da quando si sono spostati, nel 2011, ce n’è sempre stato almeno uno in casa. Nonostante ciò, non si sa da quando i compagni a quattro zampe abbiano iniziato a dormire nello stesso letto con i padroni reali. Tuttavia, è noto che i principi di Galles, quando abitavano all’Adelaide cottage, permettevano alla cagnolina Orla di dormire con loro. E ora che si sono trasferiti nella Forest Lodge, sembra che la coppia sia “più severa” sulle regole da rispettare nella dimora. Ma non è chiaro se Orla abbia ripreso le vecchie abitudini nella nuova “casa per sempre”.

William e Kate Middleton condividono la passione per i cani

Per molte persone, condividere il letto con il proprio cane è una decisione piuttosto controversa e il dibattito può seriamente dividere le posizioni personali. Sembra che William e Kate siano molto favorevoli e apprezzino la compagnia di Orla durante la sera ed è probabile che per il cocker spaniel nero abbiano fatto uno strappo alla regola. Dal 2020, Orla è un membro molto amato della famiglia e si pensa che sia stato un regalo del fratello di Kate, James Middleton. Per molti anni non si sapeva neanche quale fosse il suo nome, ma ultimamente il principe e la principessa di Galles hanno condiviso maggiori informazioni sul cane, persino in un post dedicato alla Giornata nazionale degli animali domestici.