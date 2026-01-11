Violenza a Stazione Termini: due agguati nella notte. Gravissimo un 57enne italiano

Fermate 4 persone

Aggressioni in zona Termini a Roma, 57enne in fin di vita Indagini polizia, non si esclude un collegamento tra i due episodi. È in fin di vita il 57enne picchiato da più persone nella tarda serata di ieri in zona Termini a Roma. Ricoverato in ospedale anche un rider 23enne, di origini tunisine, aggredito un’ora dopo in via Manin. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia che ha fermato quattro persone, portate in commissariato, la cui posizione è al vaglio. Non si esclude un collegamento tra i due episodi.

La mappa delle due aggressioni

La prima aggressione è avvenuta intorno alle 22 in via Giolitti, dove un uomo è stato assalito da più persone. Lasciato a terra, e’ stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato in pericolo di vita.

Intorno alle 23 un secondo episodio di violenza si è registrato in via Manin, in zona Esquilino, ai danni di un rider. In questo caso le condizioni della vittima sarebbero meno gravi rispetto al primo episodio. Non si esclude che le due aggressioni possano essere collegate.

Dalla serata di ieri è scattata una vasta operazione di controllo nell’area per risalire ai responsabili, condotta dalla Polfer, dagli agenti del commissariato Viminale e dalla Squadra mobile della polizia di Stato. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Decine le persone controllate: quattro sono state accompagnate in commissariato, dove la loro posizione e’ al vaglio, mentre sette sono state condotte all’Ufficio Immigrazione.