Vibo Valentia, bambina di due anni muore soffocata da un wurstel. I consigli su come intervenire

Il fatto e la prevenzione

Una bimba di due anni è morta soffocata dopo aver ingerito un wurstel. La tragedia si è consumata oggi a Vibo Valentia, nella tarda mattinata. L’alimento avrebbe ostruito le vie respiratorie della piccola, che è stata immediatamente trasportata dai genitori in ospedale, dove i medici hanno tentato in tutti i modi di rianimarla. Purtroppo per la bambina non c’è stato nulla da fare. La Procura di Vibo Valentia, diretta dal procuratore Camillo Falco, valuta l’apertura di un fascicolo sull’accaduto.

I familiari della piccola non hanno presentato alcuna denuncia alle forze dell’ordine. Non improbabile, in ogni caso, che la procura apra un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto e sgombrare il campo da eventuali responsabilità nei soccorsi. Potrebbe anche essere disposta l’autopsia per avere un quadro il più certo possibile sulle cause del decesso.

Cosa fare in caso di soffocamento dei bambini​

Ecco un decalogo pratico e basato sulle linee guida di primo soccorso pediatrico per intervenire in caso di soffocamento nei bambini causato da cibo come wurstel o altri alimenti. Queste indicazioni derivano da protocolli medici standard come quelli della Croce Rossa e del Ministero della Salute italiano.

Riconosci i Segni

Valuta se il soffocamento è totale (bambino non respira, non piange, labbra blu) o parziale (tossisce, respira con difficoltà). Incoraggia la tosse forte se parziale e non intervenire manualmente; chiama subito il 118.​

Chiama i Soccorsi

Allerta immediatamente il 118 o il numero di emergenza, fornendo dettagli sull’età del bambino e sul cibo coinvolto (es. wurstel). Non riagganciare fino a istruzioni.​

Bambino Coscienza (oltre 1 anno)

Supporta la schiena con una mano, piegalo in avanti e dai 5 colpi decisi tra le scapole con il palmo aperto. Controlla la bocca e rimuovi solo ciò che è visibile senza spingere.​

Manovra Heimlich

Per bambini oltre 1 anno, avvolgi le braccia intorno alla vita, chiudi il pugno e spingi verso l’interno e l’alto 5 volte sotto lo sterno. Ripeti cicli fino a disostruzione.​

Neonati (sotto 1 anno)

Tieni il neonato a pancia in giù sulla tua mano, testa più bassa, e dai 5 pacche tra le scapole. Capovolgilo e fai 5 compressioni toraciche con due dita al centro dello sterno.​

Cosa Non Fare Mai

Non dare da bere, non infilare dita in bocca (rischio di spingere l’oggetto più in profondità), non fare vomitare e non fare Heimlich se tossisce.​

Se Perde Coscienza

Inizia RCP: 30 compressioni toraciche seguite da 2 ventilazioni bocca-bocca (o bocca-naso per neonati). Controlla bocca dopo ogni ciclo. Continua fino ai soccorsi.​

Prevenzione Quotidiana

Taglia wurstel e cibi cilindrici/tondi a listarelle o piccoli pezzi, evita interi sotto i 4 anni; fai mangiare seduti, supervisionati, senza distrazioni.