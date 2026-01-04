Venezuela, in sella la vice di Maduro. Trump avverte: “Faccia cose giuste”. Poi annuncia: “Ci serve la Groenlandia”

La "liberazione"

L’esercito del Venezuela ha dichiarato di riconoscere Delcy Rodriguez, vicepresidente del deposto leader Nicolas Maduro, come leader ad interim del Paese, all’indomani dell’operazione militare con cui gli Usa hanno catturato l’ex presidente e lo hanno trasferito negli Stati Uniti affinché venga processato. Il ministro della Difesa Vladimir Padrino López ha rilasciato una dichiarazione a sostegno di una decisione della Corte Suprema che ha nominato Rodriguez presidente ad interim per 90 giorni.

La reazione da Washington è però prudente e minacciosa: “Se Delcy Rodriguez non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro”, ha detto Donald Trump in un’intervista a The Atlantic, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg.

Padrino Lopez ha esortato gli Stati Uniti a rilasciare l’ex presidente e messo in guardia il resto del mondo contro il “colonialismo” di Washington. Circondato da ufficiali militari, il generale in capo ha sottolineato che Maduro “è il leader costituzionale vero e autentico di tutti i venezuelani” e dichiarato che l’esercito ne esige il “rilascio immediato”. Ha poi condannato l'”ambizione colonialista” degli Usa, esortando gli altri Paesi “a volgere lo sguardo verso ciò che sta accadendo contro il Venezuela, contro la sua sovranità”: il mondo “deve stare in guardia, perché se ieri è successo al Venezuela, domani potrebbe accadere ovunque”.

Trump: “Ci serve assolutamente la Groenlandia”

Nella stessa intervista nella quale Trump ha parlato del Venezuala, ha allargato anche il ragionamento. “Abbiamo bisogno della Groenlandia, assolutamente”, ha dichiarato il presidente statunitense descrivendo il territorio autonomo danese come un’isola “circondata da navi russe e cinesi”.

Alla domanda se l’attacco al Venezuela possa indicare la volontà di intraprendere un’azione militare per assumere il controllo della Groenlandia, Trump ha affermato che spetta ad altri decidere cosa significhi l’azione militare Usa per quanto riguarda il territorio danese, scrive The Atlantic. “Dovranno valutarlo da soli. In realtà non lo so. È stato molto generoso con me, Marco, ieri”, ha detto il presidente, riferendosi a quanto detto dal segretario di Stato Marco Rubio.

Nel corso di una conferenza stampa congiunta, Rubio aveva affermato che il mondo dovrebbe prestare attenzione dopo l’operazione in Venezuela (con particolare riferimento a Cuba) e sottolineato che quando Trump “vi dice che farà qualcosa, quando vi dice che affronterà un problema, dice sul serio”. “Non mi riferivo alla Groenlandia in quel momento”, ha puntualizzato il presidente Usa nell’intervista, “ma abbiamo bisogno della Groenlandia, assolutamente. Ne abbiamo bisogno per la difesa”.