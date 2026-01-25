Anguillara, impiccati per la vergogna: nel biglietto dei genitori di Claudio Carlomagno le accuse per la gogna social

La tragedia

‘Non ci sono parole. Avevo venduto loro la villetta, trent’anni fa: Claudio Carlomagno era un tipo schivo, mentre Pasquale era sempre stato una persona onesta, pure troppo buona nella vita. Non era capace di dire di no, a chiunque, era sempre disponibile”. Lo racconta un vicino di casa della famiglia Carlomagno, dove nella loro casa di Anguillara Sabazia sono stati ritrovati morti Pasquale Carlomagno e la moglie, Maria Messenio, impiccati, forse suicidi. La donna, racconta ancora il vicino, ”era difficile vederla, era una poliziotta in un commissariato ai Parioli, “15 anni fa, e poi assessore, era raro incontrarla”. ”L’ultima volta che ho visto Pasquale era il 20 dicembre, ci siamo incontrati al bar e ci siamo scambiati gli auguri di Natale. In questi giorni non ho avuto il coraggio neanche di scrivergli un messaggio: ho provato a passare in questi giorni per cercare di vederlo, per qualche parola di conforto, ma non l’ho mai incontrato. Lui complice del figlio? Non ci credo minimamente”. Il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno e il biglietto lasciato al figlio minore

I genitori del femminicida hanno compiuto il gesto estremo nella loro villetta in via Tevere 25, alle porte d Anguillara Sabazia, non lontano dalla casa del figlio Claudio e della moglie Federica Torzullo, uccisa e nascosta nell’azienda di famiglia. Nel biglietto d’addio, lasciato a casa del figlio minore, ci sarebbe anche uno sfogo contro la gogna mediatica alla quale sono stati sottoposti in questi ultimi giorni e forse ai sospetti sul padre di Claudio di averlo aiutato nel disfarsi del corpo della nuora.

‘Questa vicenda dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime, vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità, una catabasi, una discesa agli inferi che i signori Carlomagno non sono riusciti tragicamente a sopportare. Le ragioni dietro a questo terribile gesto sono state spiegate in una lettera al loro altro figlio Davide, in merito alla quale occorre rispetto e privacy”, dice l’avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, reoconfesso del femminicidio di Federica Torzullo, dopo il suicidio dei genitori del suo assistito, trovati ieri impiccati in casa. ”Purtroppo ancora ieri però si leggevano sui social messaggi come ‘quella donna ha fatto bene ad ammazzarsi avendo partorito un mostro’. Leggendo questo e sapendo quanto la pressione mediatica possa turbare le coscienze di chi si trova a vivere queste tremende situazioni, dovremmo forse tutti esercitarci – sottolinea il penalista – in una pedagogia collettiva affinché certe vicende non straripino dai confini prettamente giuridici”. ‘