Supermedia: nei primi sondaggi dell’anno Fratelli d’Italia vola e supera il 30%. Tracollo M5S

Dall'analisi dei dati dei principali istituti demoscopici emerge una crescita di tutto il centrodestra. Pentastellati giù al 12%. Referendum giustizia: il sì continua a crescere

Vola Fratelli d’Italia e crescono i partiti della coalizione di centrodestra, sprofonda il Movimento cinque stelle. La prima “Supermedia Agi/Youtrend” dei sondaggi del 2026 offre un quadro molto simile a quello lasciato alla fine del 2025, come era prevedibile anche a causa della relativa scarsità di pubblicazione dei sondaggi nei primi giorni dell’anno. Malgrado questo, dai numeri diffusi dai principali istituti demoscopici, emergono comunque alcuni spunti e andamenti molto rilevanti. Il primo riguarda senza dubbio il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia torna saldamente sopra il 30%, registrando una variazione di quasi un punto percentuale (+0,6%). Nel suo complesso il centrodestra guadagna oltre un punto in più rispetto alla fine del mese di dicembre, con Forza Italia che fa segnare un +0,3% e la Lega con un +0,1%. E’ sul fronte campo largo che invece qualcosa scricchiola, perché se il generale la media forze di sinistra registrano un +0,4%, con i Pd che recupera mezzo punto, i pentastellati di Giuseppe Conte si attestano al 12% con un -0,7% rispetto alla fine dell’anno e dunque quasi un punto in meno.

Referendum: le stime vedono crescere ancora il sì

“Supermedia” ha provato ad analizzare anche le stime diffuse dai principali istituti demoscopici sul referendum sulla giustizia che il prossimo 22 e 23 marzo chiamerà gli italiani alle urne. Dai dati emersi il “sì” resta nettamente in vantaggio, con il 58,9%, in aumento di circa due punti rispetto alla stima dell’11 dicembre. Punti che invece perde il fronte del no. Questa, nel dettaglio, la Supermedia referendum:

Si’ 58,9 (+2,2)

No 41,1 (-2,2)

Questo il quadro generale con le stime di tutti i partiti rilevati:

FDI 30,2 (+0,6)

PD 22,4 (+0,5)

M5S 12,0 (-0,7)

Forza Italia 8,9 (+0,3)

Lega 8,4 (+0,1)

Verdi/Sinistra 6,3 (-0,1)

Azione 3,2 (-0,1)

Italia Viva 2,5 (+0,1)

+Europa 1,5 (-0,1)

Noi Moderati 1,1 (=) *non rilevato da Tecne’

Per quanto riguarda invece le coalizioni che si sono presentate alle ultime elezioni politiche 2022 i centrodestra continua a essere avanti, anche sommando Pd, centrosinistra e M5S. Questa la supermedia:

Centrodestra 48,6 (+1,1)

Centrosinistra 29,8 (+0,4)

M5S 12,0 (-0,7)

Terzo Polo 5,8 (+0,2)

Altri 3,4 (-0,7)

“Supermedia”: la nota metodologica

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Questa ponderazione, che include sondaggi realizzati dal 1 al 14 gennaio, è stata effettuata il giorno 15 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 8 gennaio), Eumetra (8 gennaio), Only Numbers (13 gennaio), SWG (12 gennaio), e Tecne’ (9 gennaio).

Per il referendum costituzionale: EMG (data di pubblicazione: 18 dicembre), Ipsos (13 gennaio), Noto (17 dicembre) e Only Numbers (13 gennaio).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale. Le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (29 dicembre 2025) e, per il referendum costituzionale, di un mese fa (11 dicembre 2025).