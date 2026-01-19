Strage ferroviaria di Adamuz: le autorità spagnole non parlano di sabotaggio o terrorismo ma definiscono l’incidente “molto strano”

Ipotesi investigativa

Gli inquirenti hanno trovato pezzi di binario divelti a 180 metri dal luogo dell'impatto che ha causato oltre 20 vittime centinaia di feriti

Si tinge di giallo la dinamica del disastro ferroviario di Adamuz che ha provocato almeno 39 vittime e centinaia di feriti. Un “incidente estremamente strano”, che esclude “quasi sicuramente l’errore umano” “su un tratto retto, su una linea rinnovata di recente”. A garantirlo il ministro spagnolo dei Trasporti, Oscar Puente, che non ha dato indicazioni sulle possibili cause del deragliamento, ma ha rilevato che “lo stato della via ferroviaria era buono”. Inoltre, “stiamo parlando di materiali nuovi” e sulla tratta Andalusia-Madrid sono stati investiti “700 milioni di euro e i lavori di sostituzione dei cambi dell’infrastruttura si sono conclusi a maggio. “Speriamo che l’inchiesta aiuti a chiarire le case dell’incidente, ha anche detto il titolare dei Trasporti. Puente ha annunciato infine la creazione di una commissione d’inchiesta “completamente indipendente” per “stabilire cosa è successo e fare in modo che non accada mai più”.

“Errore umano praticamente escluso”

“L’errore umano è praticamente escluso. Se il macchinista prende una decisione errata, il sistema stesso la corregge. Non speculiamo, aspettiamo i risultati dell’indagine”. Lo ha dichiarato Alvaro Fernandez Heredia, presidente della società ferroviaria pubblica spagnola Renfe, durante il programma ‘Las Mañanas‘ della radio nazionale spagnola Rne, parlando dell’incidente ferroviario avvenuto ieri sera a Adamuz. “Si tratta di un incidente avvenuto in circostanze strane”, ha proseguito, aggiungendo che ritiene “molto difficile che si giunga a una conclusione in breve tempo”.

Adamuz, i sospetti di sabotaggio e lo spettro del terrorismo

L’inizio dell’indagine sull’incidente ferroviario ad Adamuz procede lentamente, ma con alcuni primi dettagli. Come riporta ABC attraverso fonti investigative, “ci sono diversi pezzi di binario rotto”, anche se il Ministero dei Trasporti avverte che “finché non sarà indagato non si può determinare se sia una causa o una conseguenza”.

La frattura dei binari si trova a 180 metri dal punto in cui si trovano i carri Alvia. Il team di criminalistica della Guardia Civile sta fotografando l’elemento per far progredire le indagini.

Nell’incidente di domenica sera un treno Iryo (“praticamente nuovo”, assicurano le autorità spagnole) partito da Malaga e diretto a Madrid è deragliato invadendo il binario adiacente sul quale viaggiava un treno di Renfe partito da Madrid e diretto a Huelva, che è deragliato a sua volta.

Uno dei treni coinvolti è del 2022, revisionato 4 giorni prima

Il Ministro dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, Óscar Puente, ha sottolineato che l’incidente è “raro e difficile da spiegare”, poiché il treno Iryo coinvolto nell’incidente è relativamente nuovo e le infrastrutture sono state recentemente rinnovate. In una dichiarazione, Iryo ha dichiarato che il treno 6189 è stato prodotto nel 2022 e ha superato la sua ultima revisione il 15 gennaio. Da parte sua, il presidente di Renfe ha escluso la possibilità che ciò sia dovuto a eccessiva velocità o errori umani. Un guasto del treno o dei binari sono le principali ipotesi sul disastro di Adamuz, senza usare ancora la parola sabotaggio.