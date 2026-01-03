Sofia e Leonardo i nomi più amati dagli italiani nel 2025. In “declino” Maria e Matteo

Dati Istat di ottobre

Cambiano le generazioni e i gusti dei cittadini del Bel Paese. A raccontare le ragioni delle nuove scelte è il linguista Enzo Caffarelli sul portare della Treccani. Tanti i nomi epici che tornano popolari

Sono Sofia e Leonardo i nomi preferiti dalle famiglie italiane, secondo gli ultimi dati Istat aggiornati al mese di ottobre 2025. A sottolinearlo in un articolo pubblicato su Treccani.it è Enzo Caffarelli. Sul portale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, il linguista analizza le tendenze onomastiche in Italia e spiega le ragioni delle scelte dei genitori. Sofia, nome di origine greca e dal significato “scienza, sapienza”, conferma la sua popolarità non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale, nelle varianti Sophia e Sophie, classificandosi al primo posto in Europa e America.

Aurora al secondo posto tra le bimbe, Bianca e Azzurra tra i primi 15

Al secondo posto tra le bambine si piazza Aurora, il cui successo deriva dalla ricchezza simbolica del nome: evoca le prime luci dell’alba, figure mitologiche come la dea latina Aurora e la greca Eos, oltre a personaggi letterari e fiabeschi, da “La bella addormentata nel bosco” di Perrault fino al cinema Disney. Seguono Ginevra, ispirata alla leggenda di Re Artù, e il nome romano Giulia, fino al 2012 leader della classifica ma oggi relegata al quinto posto da Vittoria. Seguono Beatrice (richiamo medievale alla donna amata da Dante Alighieri), Ludovica, Matilde (l’imperatrice Matilde di Canossa, colei che convinse l’imperatore a chinarsi davanti al papa chiedendogli scusa), Alice (nome divenuto celebre con “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll), ed Emma, nome internazionale ritornato di moda negli ultimi anni. Camilla, Anna, Bianca, Greta e Azzurra chiudono la classifica delle prime 15 posizioni, a discapito di Maria un tempo molto amata.

Leonardo Edoardo e Riccardo: piacciono i nomi germanici

Sul versante maschile, è Leonardo il nome preferito dai genitori, che – annota il linguista Caffarelli – con la sua uscita in ‘-ardo’ trascina al secondo posto Edoardo e, in decima posizione, Riccardo: la dimostrazione di una predilezione per i nomi di origine germanica, risalenti alla cosiddetta invasione barbarica? Difficile a dirsi, perché la prima parte del nome Leonardo corrisponde a Leo/Leone, forma greca o latina; l”-ardo’ di Edoardo non vale come gli altri “forte, robusto” ma significa “custode dei beni dell’esercito”, mentre Gerardo resta 165esimo.

Piacciono i nomi romani ed epici

Dopo Tommaso troviamo Mattia al quarto posto, Andrea stabile tra i primi dieci mentre si scatena Enea, figura della letteratura epica classica, celebrato da Virgilio nell’Eneide ma ripreso anche in epoca medievale e moderna, portando con sé al successo anche altri nomi epici quali il figlio Ascanio, Ettore e Achille, con il richiamo alla guerra di Troia narrata nell’Iliade, e altri personaggi della Roma Imperiale come Cesare, Flavio e Adriano.

