Si può criticare da destra il governo Meloni? Certo che sì, ma per favore risparmiateci la sindrome di Peter Pan

Il dibattito

Tra i "nostri" che recriminano su questo o quell'argomento ci sono ultras più realisti del re e utopisti che inseguono sogni. Il risultato è che non si capisce mai bene cosa vogliano eppure saperlo potrebbe essere utile al confronto

Criticare è lecito, anzi doveroso e spesso utile; critica, infatti, è la solita parola greca assorbita dall’italiano, ma significa, in origine, giudizio. Si può giudicare il governo Meloni? Ovvio che sì, come ogni opera umana. Qui ci scappa un esempio, il primo che mi viene: il Foscolo nei Sepolcri mostra di ignorare che «il Tidide e di Laerte il figlio» passarono tanti di quei guai girovagando… e certo non si portarono a casa schiavi troiani. E io a scuola ne informavo dettagliatamente i fanciulli. Mi fermo, ma potrei continuare all’infinito. Se posso criticare i poeti divini, figuratevi un terrestre governo. Detto ciò, affermo che la critica è una questione di tonalità: non tanto di cosa si dice, quanto di come si dice una qualsiasi cosa.

Ebbene, davvero esagerano alcuni, i quali non sono fanatici seguaci di Fratoianni o della Boldrini; anzi sono dei “nostri”, molto dei nostri, moltissimo dei nostri, troppo dei nostri… Sono come gli ultras. E qui occorre una spiegazione, che, prima di indicare degli odierni tifosi sfegatati, la parola nacque in Francia dopo il 1814-5, a significare i monarchici che combattevano… Voi pensate un eventuale terzo impero napoleonico, o i sanguinari giacobini… e no, attaccavano il re Luigi XVIII giacché, secondo loro, non era abbastanza monarchico, non era monarchico come volevano loro… e non guariva i malati come i sovrani medioevali, e non partiva per le Crociate. Li deridevano come “più realisti del re”.

Abbiamo gli ultras anche in mezzo a “noi”, i quali, per fortuna sui social, ma qualcuno, essendo di gran nome, anche su giornali e tv, aggrediscono (verbalmente!) il governo con argomenti magari meritevoli di discussione, però con uno stile che non va analizzato con i criteri della politica, bensì con i criteri della psicologia. Qualcuno ha la sindrome di Peter Pan? Peter è il mito del ragazzino che non vuole crescere, sta bene da eterno ragazzino sulla soglia, evitando di varcarla, dell’adolescenza; diciamo, ai miei tempi, all’esame di Terza Media; uno molto bravo a scuola ma ancora scarso di spirito critico; un tantino secchione; innamorato della compagnuccia, sebbene ancora entrambi impuberi… Ci siamo passati tutti, poi per forza siamo diventati grandi; e mentre alle Medie c’erano papà e mamma a lavorare per noi, e a vestirci e nutrirci e comprarci i libri e portarci in vacanza, ora, cresciuti, andiamo in vacanza e mangiamo e ci rimpannucciamo da noi; e ciò occupa la massima parte del nostro tempo, lasciando solo qualche cantuccio disoccupato per sognare, e persino scrivere più o meno decenti poesie come fossimo ancora giovanissimi. E ci accompagna, in vecchiaia, una sottile nostalgia dei nostri ormai antichissimi dodici anni oramai archiviati.

Cosa vorrebbero, i Peter Pan di oggi? Forse che si dia corpo ai loro sogni? Non chiedono, che io sappia, la riforma della magistratura o no, il ponte o no, le tasse o no, il blocco navale o no, eccetera, o cose intermedie tra il sì e il no. Se chiedessero o negassero qualcosa del genere, sarebbero padronissimi; anzi si renderebbero utili: e potrebbero essere nel giusto o no o mezzo mezzo. E invece non si sa bene cosa rifiutino o cosa vogliano: come tutti quando fummo al leopardiano «limitar di gioventù». Lasciatemelo scrivere che forse stavano più comodi quando eravamo povera gente, e, in eroica e sublimante emarginazione, a coltivare perfezionistiche immaginazioni epiche e filosofiche palingenesi (sono filosofi, sanno che vuol dire!), e con un tantino di gratificante complesso di persecuzione, però senza la banalità del quotidiano, e il rischio di un impiccio e obbligo di espletare qualche fastidioso piatto incarico?

Per esempio, anche io vorrei (e l’ho scritto molte volte) una più decisa politica culturale della destra; può darsi che io abbia ragione o torto o così così o sia poco informato… Ebbene, la mia è una modesta opinione, attuabile o no o quasi, però non è un’utopia. E lo so che le utopie sono più belle ed esaltanti del realismo: salvo il fatto che non si attuano mai… e se si attuano, provocano danni terribili: vedi comunismo. A parte che, parlando di cultura, se non c’è in giro (letteralmente, in giro, trattandosi di Lui!) un Dante Alighieri, non ce lo possiamo inventare per legge… o per sussidi e comparsate in tv. Io, in assenza di poemi, mi contenterei di un buon film di destra, e con certi chiari di luna mi parrebbe già un vincita alla lotteria.

Torniamo ai Peter. La mia generazione si formò nel Sessantotto… 1968, quasi cinquant’anni fa, quando il cellulare telefono (allora “cellulare” significava furgone blindato della polizia: chissà chi c’è salito? Io sì!) suonava unicamente nei fumetti di fantascienza e i volantini si stampavano con il ciclostile, trovandone mai uno! Commoventi ricordi, se non che passò tanta di quell’acqua di tutti i fiumi, nel mio caso l’Arno… A certe cose di allora io credo fermamente anche nel 2026, però le scrivo al computer e non più con le bombolette sui muri. E dopo il 1968, anche nel 1978 ho fatto la mia parte, e nel 1988, e nel 1998, e nel 2008 e nel 2018… e spero anche nel 2028: tuttavia ogni volta in modo diverso. E oggi credo alle stesse cose, tuttavia ammodernate. C’è chi è rimasto sessantottino?

Nel frattempo, da storiografo dilettante, io ho esaminato il passato storico e personale con i suoi splendori e i suoi limiti. E sapete cosa ho scoperto? Che anche in un certo passato c’erano gli utopisti e gli ultras; e molti di loro dicevano cose che sarebbe stato meglio prendere sul serio invece di mandarli al confino. Ebbene sì, anche le utopie possono rendere un servizio, se espresse in modo non utopistico ma con i piedi per terra. Tutto ciò premesso, è ora di riflettere seriamente e fattivamente sulla cultura di destra, o, come ho scritto la settimana scorsa, semplicemente sulla cultura. Perciò ben vengano anche i sassi in piccionaia, chiunque li tiri.