Sequestrata la seggiovia di Piancavallo dalla quale è precipitato un trentenne: la drammatica sequenza (video)

La tragedia di Natale

La Procura della Repubblica di Pordenone ha disposto il sequestro della seggiovia del Piancavallo (Pordenone) da cui, lo scorso 24 dicembre, era caduto un 32enne della provincia di Pavia, che aveva rimediato ferite gravissime per curare le quali era stato trasferito d’urgenza in ospedale. A distanza di alcune settimane, le sue condizioni sono in progressivo miglioramento. Quanto alle indagini, il magistrato titolare dell’inchiesta ha deciso di apporre i sigilli all’impianto, circostanza che sta provocando disagi agli sciatori – privati di una delle seggiovie principali della stazione sciistica pordenonese – e ai gestori della baita servita dell’impianto, locale in cui lavorava anche l’infortunato.

La dinamica dell’incidente

La vigilia di Natale Mattia Baronio, della provincia di Pavia, 32 anni, aveva preso la seggiovia al termine del suo turno di lavoro allo Chalet Arneri di Piancavallo. A causa delle forti raffiche di vento la seggiovia ha iniziato a oscillare così da farlo andare contro la rete di protezione posizionata nel tratto iniziale della discesa. A quel punto la rete si è impigliata nella seggiola e nella scarpa facendolo scivolare.

Le immagini di TeleFriuli dalla seggiovia di Piancavallo

Il 32enne era inizialmente riuscito ad aggrapparsi ad una rete di sicurezza, dalle immagini di TeleFriuli si vede Baronio nel tentativo disperato di aggrapparsi, salvo poi precipitare nel vuoto. Nella caduta, l’impatto è stato violentissimo per l’assenza della neve che avrebbe potuto attutire la caduta. L’uomo ha quindi sbattuto contro un palo in cemento armato, riportando traumi importanti a torace, bacino e arti inferiori. Dopo il decreto di sequestro, l’impianto è stato recintato e ha cessato ogni attività.