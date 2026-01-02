Scioperi a valanga, il calendario nero di gennaio. FdI a Landini: “Segretario, è pronto a causare disagi anche nel 2026?

La Via crucis

Parte la valanga Landini con la proclamazione di 36 giornate di sciopero dichiarati per gennaio. Una dichiarazione di guerra al governo ma soprattutto a chi viaggia per lavoro, studio o turismo. Le agitazioni sono distribuite lungo tutto il mese e coinvolgono, a date diverse, scuola, trasporto aereo, ferroviario e trasporto pubblico locale. In alcuni casi si tratta di scioperi nazionali, in altri di proteste territoriali o aziendali che incidono su singole città o regioni. Le modalità possono infatti cambiare a livello locale e sono previste fasce di garanzia o servizi minimi, soprattutto per i treni e per il TPL. Il 2026 parte com’era finito il 2025, con un Landini ‘agguerrito’ pronto a far vivere al paese altre giornate nere, non bastassero quelle dello scorso anno. Ad essere protagonisti saranno i trasporti. Si parte subito dopo, dopo l’Epifania, che tutte le feste si porta via ma non gli scioperi. Si inizia l’8 gennaio con possibili disagi sul fronte del trasporto pubblico locale a Napoli per uno sciopero di 24 ore (salvo fasce orarie di garanzia) di tutto il personale viaggiante Eav, divisione ferro-linee vesuviane; a Pescara e Chieti quando si fermeranno i lavoratori di Tua, dalle 9 alle 13; a Bolzano, per lo sciopero del personale Sasa dalle 16 alle 20.

Scioperi, gennaio nero per treni, aerei, scuola

Una via Crucis per tutti quegli italiani che per lavorare hanno bisogno come il pane dei trasporti, dei treni e degli aerei. Il 9 e il 10 gennaio saranno giornate nere per chi vola o deve prendere il treno, in tutta Italia. Il trasporto aereo si ferma infatti il 9 gennaio, con gli scioperi nazionali dei lavoratori di Vueling Airlines, dalle ore 10 alle 18; di Easyjet dalle 00.00 alle 23.59; e di Assohandlers, dalle ore 13.00 alle ore 17.00. Proteste che si incrociano con quelle del trasporto ferroviario: treni a rischio, sempre il 9 e 10 gennaio, quando chi viaggia su ferro dovrà vedersela con lo sciopero nazionale di 8 ore dei lavoratori Fsi – Rfi, dalle ore 21.00 del 9 alle ore 21.00 del 10 gennaio. Il 13 gennaio sarà invece la volta dei taxi, protagonisti dello sciopero nazionale (Umbria esclusa) per tutta la giornata, dalle 00 alle 24.

Scioperi 2026, FdI sfida Landini: “Segretario è pronto…?”

Il 9 e il 10 gennaio sono date da segnare anche perché interessano un altro comparto molto sentito quando si tratta di scioperi, quello della scuola: per le due giornate è infatti previsto lo sciopero nazionale dei lavoratori del ministero dell’Istruzione e del Merito. Parte così il 2026 delle proteste, dopo un 2025 che ha contato 1482 scioperi proclamati, di cui 946 revocati. Un totale di 536 scioperi effettivi, 44 al mese, un po’ più di uno sciopero al giorno. A fare la parte del gigante, anche nell’anno appena concluso, i trasporti con 626 scioperi proclamati. Otto gli scioperi generali del 2025: ultimo in ordine di tempo, quello proclamato dalla Cgil il 12 dicembre scorso contro la manovra. FdI era stato buon profeta e in una card sulla sua pagina Fb aveva preso in giro mister Cgil. Prefigurando che l’unica carta da giocare per un leader ormai isolato dalle altre sigle sindacali sarebbero stati gli scioperi, lo aveva invitato a prendere in mano il calendario 2026. Approfittando di una news che mette in fila festività e ponti utili per questo anno appena iniziato, FdI invita Landini a farsi i suoi “calcoli”: “Segretario, è pronto a causare disagi agli italiani anche nel 2026?”.

E siccome i disagi saranno tanti, meglio essere preparati, con una tabellina dei giorni neri.

Lunedì 12 gennaio: Trenord in Lombardia

È segnalato uno sciopero del personale Trenord con estensione tra il 12 e il 13 gennaio (con avvio nelle prime ore del 12 e conclusione nelle prime ore del 13). Per chi viaggia in Lombardia, è una data da monitorare con attenzione su treni regionali e suburbani.

Martedì 13 gennaio: taxi e bus in Umbria

La giornata unisce due fronti. Da un lato uno sciopero nazionale del servizio taxi (24 ore, secondo le proclamazioni). Dall’altro uno stop del personale Busitalia Sita Nord in Umbria, indicato come sciopero di 24 ore con modalità differenziate.

Mercoledì 14 gennaio: merci su rotaia e Captrain

Risultano agitazioni sul trasporto merci: una mobilitazione su Dinazzano Po con stop di 24 ore e una protesta nazionale che coinvolge Captrain Italia, con avvio nel pomeriggio del 14 e termine nel pomeriggio del 15.

Giovedì 15 gennaio: Atm a Milano

A Milano è previsto uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo ATM, con possibili disagi su metropolitana, tram e autobus. Le modalità operative possono variare e si intrecciano con le fasce di garanzia previste per il TPL.

Venerdì 16 gennaio: TPL in Molise, Roma e Sicilia

Nella stessa giornata sono indicati più stop del trasporto pubblico locale. In Molise il TPL extraurbano prevede una protesta di 5 ore nella fascia serale (indicativamente 18-23). A Roma è segnalata un’astensione di 4 ore su un operatore locale nella finestra centrale della giornata. In Sicilia risultano scioperi di 24 ore su più aziende tra Palermo, Enna e Catania.

Martedì 20 gennaio: agitazione plurisettoriale su ferro e TPL

È prevista una protesta che coinvolge personale di imprese che svolgono attività ferroviaria e, a livello di trasporto pubblico locale, l’intera prestazione della giornata. Nelle comunicazioni sindacali risulta anche la revoca di una proclamazione separata nel comparto ferroviario, con possibilità di riprogrammazione alla prima data utile.

Venerdì 23 gennaio: sciopero locale a Napoli (Trenitalia OMCC)

A Napoli è indicato uno sciopero di 8 ore del personale Trenitalia OMCC di Santa Maria La Bruna (fascia 9-17). Le ripercussioni sono descritte come circoscritte ad alcune linee e attività locali.

Giovedì 29 gennaio: stop bus ad Ancona e TPL in Molise

Ad Ancona è previsto lo sciopero di 24 ore del personale Conerobus. Nella stessa giornata è indicato anche uno stop regionale di 5 ore per il TPL extraurbano del Molise.

Venerdì 30 gennaio: area Bologna, RFI circolazione e orario

A Bologna è segnalato uno sciopero territoriale di 8 ore del personale RFI “circolazione e orario” (indicativamente 9.01–16.59). Trattandosi di un nodo ferroviario rilevante, la giornata può incidere sulla regolarità del servizio locale e su eventuali coincidenze.

Sabato 31 gennaio: sciopero ENAV a Verona

A chiusura mese è indicata un’astensione di 4 ore del personale ENAV presso l’aeroporto di Verona (indicativamente 13-17), con possibili effetti sulla gestione del traffico aereo e sui voli in partenza o in arrivo.