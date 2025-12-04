Buon Natale da Maurizio Landini: una raffica di scioperi paralizzerà l’Italia tra il 5 e il 17 dicembre

Contro il governo e l'Italia

Sono due le date da segnare, guardando al calendario degli scioperi di questo mese di dicembre: il 12 e il 17. In queste due giornate, anche i trasporti faranno i conti con le proteste e relativi disagi, tra cancellazioni, rallentamenti e sospensioni. Ma non saranno le uniche. I sindacati, capitanati da quello che è ormai un leader politico a tutti gli effetti, Maurizio Landini, segretario della Cgil, hanno disseminato il calendario natalizio dell’avvento di scioperi e scioperini a livello locale e nazionale, destinati a creare immensi disagi alla popolazione.

Landini e gli scioperi contro il governo Meloni

La prima data, quella del 12 dicembre, riguarda lo sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio e il suo impatto su lavoro, salari e welfare. A incrociare saranno i lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata (per i vigili del fuoco lo sciopero è di 4 ore, dalle 9 alle 13, e sono esclusi i settori dell’igiene ambientale, il personale del ministero della Giustizia protagonista dello sciopero nazionale del 5 dicembre, e il trasporto aereo). Il trasporto ferroviario si fermerà dalle prime ore della notte fino alle 21. Il 17 dicembre sarà invece la giornata ‘nera’ del trasporto aereo con lo sciopero nazionale che interesserà le compagnia Vueling, Easyjet, Air France Klm e Ita i cui lavoratori si fermeranno dalle ore 13 alle 17; protesta cui si aggiunge lo sciopero nazionale di Assohandlers, sempre dalle ore 13.00 alle ore 17.00; e quella del personale Enav di Roma e della Sicilia.

Tra le due date, c’è anche lo sciopero Atac del 9 dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio, che rischia di paralizzare il sistema di trasporti romano, già messo a dura prova. Da segnalare anche lo sciopero nazionale del 10 dicembre, per l’intera giornata, dei lavoratori delle aziende pubbliche e private di igiene ambientale indetto unitariamente dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel.

5 dicembre: sciopero nazionale nei punti vendita Ikea, con possibili disagi soprattutto nei grandi store e nei magazzini logistici collegati.​

10 dicembre: sciopero nel pubblico impiego proclamato dalla Funzione Pubblica Cgil per l’intera giornata (sanità, enti locali, ministeri, agenzie fiscali, ecc.).​

12 dicembre: sciopero generale proclamato dalla Cgil per tutti i settori pubblici e privati, con forti ripercussioni su trasporti, scuola, sanità, commercio e pubblica amministrazione.​

Trasporti locali, treni e aerei

9 dicembre: sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Roma (Atac), con servizio ridotto e solo fasce garantite nelle ore di punta.​

12 dicembre: nel quadro dello sciopero generale, stop del traffico ferroviario dalle 00:01 alle 21:00 e adesioni diffuse nei mezzi pubblici locali in molte città.​

17 dicembre: sciopero nel trasporto aereo con possibili ritardi, cancellazioni e disagi per chi vola da e per l’Italia, secondo il calendario del Ministero dei Trasporti.​

Logistica, merci e altri settori