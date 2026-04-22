Soloviev torna ad attaccare Meloni: “Erede dell’Italia fascista di Mussolini e amica dei nazisti ucraini”

Foto: YouTube / Rai (22/06/2022)

Propaganda di guerra

Ci risiamo, Vladimir Soloviev continua ad insultare Giorgia Meloni a distanza, accusandola addirittura di aver appoggiato regimi criminali. Non pago della pessima figura fatta nel primo canale di Stato della televisione russa, ha continuato a propalare le sue becere invettive.

Il propagandista legato al Cremlino, infatti, è stato citato dall’emittente moscovita Vesti: «Voi, condividendo le opinioni di Mussolini, sottoscrivete tutti i crimini dell’Italia fascista e, secondo la logica delle cose, dovreste condividerne la responsabilità». Frasi che vanno in contraddizione con quanto dichiarato dall’ambasciatore russo che aveva ridimensionato la sua convocazione alla Farnesina.

Soloviev le spara grosse contro Meloni (di nuovo) e prende un granchio sul nazifascismo

Secondo il giudizio surreale di Soloviev, che non riesce a stare meno di un giorno senza umiliarsi, «in ogni caso» Meloni «dimostra simpatia per questi crimini, sostenendo lo stato nazista ucraino, che conduce atti terroristici sul territorio della Russia e non ha nascosto la ripetuta preparazione di omicidi, con me anche tra gli obiettivi dichiarati dalle autorità ucraine». E la propaganda di guerra, ancora una volta, è servita. Semmai è stato il Cremlino ad aver progettato un’invasione indebita sul territorio ucraino, massacrando i civili a Bucha e Makariv nel 2022.

Per non parlare del bombardamento all’ospedale pediatrico di Ohmatdyt a luglio 2024, che rese parte della struttura inutilizzabile. Insomma, definire «nazista» chi governa l’Ucraina richiama la vecchia propaganda sovietica di un regime che arriva perfino a rimpiangere Stalin.

Altrettanto inquietanti i precedenti: la Russia ha già attaccato le massime istituzioni italiane. Per ben due volte, la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca si è infatti scagliata contro il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il propagandista del Cremlino non fa altro che allinearsi, tristemente.