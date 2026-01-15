Perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy. Ranucci su Fb: “È in seguito ai servizi di Report”

L'indagine

Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza alla sede del Garante della Privacy nell’ambito di una indagine della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione e gli altri membri dell’autorità. Peculato e corruzione i reati ipotizzati. Il fascicolo è coordinato dall’aggiunto Giuseppe De Falco.

Nell’inchiesta della procura di Roma oltre a Stanzione sono indagati gli altri componenti del collegio, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Nel corso delle perquisizioni sono stati acquisiti cellulari e computer. Il procedimento è nato in seguito ad alcuni servizi di Report su spese e procedure di sanzioni risultate opache.

”Ispezione e interrogatori della Guardia di Finanza negli uffici del Garante della privacy”: lo scrive Sigfrido Ranucci sul suo profilo Fb. ”In seguito ai servizi di report, la procura ha aperto un’indagine.

Al centro delle inchieste ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio e la mancata sanzione nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società di Mark Zuckerberg: i Ray-Ban stories”, spiega ancora il conduttore di Report.

Le spese del garante della privacy: la replica a Report del novembre scorso

Per quanto riguarda le spese, il Garante pubblicò una nota circostanziata (ecco la risposta integrale) nella quale si precisava in sintesi, che ”il trattamento economico dei componenti del Collegio”, il Codice Privacy prevede che ”al presidente e ai componenti compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di Cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. L’indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali. Per quanto riguarda le spese si tratta del compenso previsto per i componenti di tutte le principali autorità amministrative indipendenti (AGCM, AGCOM, ART, ARERA, IVASS, CONSOB)”.