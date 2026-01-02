Omicidio di Aurora Livoli, indagato un peruviano: ha precedenti per violenza sessuale

La ragazza uccisa a Milano

L'uomo, nella serata del 28 dicembre, all'interno della stazione metropolitana M2 Cimiano, aveva aggredito violentemente alle spalle la giovane rimasta sola sulla banchina

E’ un 57enne peruviano l’uomo indagato per l’omicidio della 19enne Aurora Livoli, trovata morta il 29 dicembre scorso nella zona residenziale di Via Paruta, a Milano. Secondo quanto emerge l’uomo era stato fermato nella serata del 30 dicembre 2025 dai militari del Nucleo Investigativo di Milano e del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Monforte, durante le indagini per una tentata rapina aggravata commessa ai danni di una 19enne peruviana.

I precedenti per violenza sessuale

Il 57enne ha precedenti per violenza sessuale ed è irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, nella serata del 28 dicembre, all’interno della stazione metropolitana M2 Cimiano, aveva aggredito violentemente alle spalle la giovane. Che era rimasta sola sulla banchina, impossessandosi del suo telefono cellulare, stringendola a lungo al collo con un braccio e tenendole la bocca chiusa con l’altra mano per impedirle di richiedere aiuto. Mentre la stava trascinando in un angolo della stazione, la giovane, vedendo l’arrivo di un treno, ha tentato di divincolarsi; riuscendo a rimpossessarsi del telefono e venendo poi soccorsa dai passanti. Intanto il peruviano si dava alla fuga, facendo perdere le proprie tracce, tentando anche di mascherarsi tra i passanti indossando il giubbotto “double face” al contrario. Ulteriori accertamenti, ancora in corso da parte dei carabinieri, hanno poi fatto ricondurre gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso uomo anche in merito al rinvenimento del cadavere di Aurora Livoli.

Oggi l’autopsia

Oggi si è svolta l’autopsia sul corpo della giovane. L’esame autoptico sarà un tassello fondamentale per confermare com’è morta la ragazza. Il sospetto è che sia stata strangolata a mani nude e poi abbandonata lì nel cortile del supercondominio tra via Paolo Paruta e via Padova, dove è stata ritrovata da una custode la mattina di lunedì 29 dicembre. Poco prima dell’inizio dell’autopsia, all’Istituto di Medicina legale di Milano, sono arrivati i genitori adottivi della giovane, Ferdinando Livoli, odontotecnico, ed Erminia Casale, architetta, l’avevano sentita per l’ultima volta la mattina del 26 novembre. Avevano in mano un mazzo di fiori.