Violentata e uccisa a Milano ancora senza nome: chi la conosce chiami la polizia. Le immagini delle vittima

L'appello

Si continua a lavorare a tutto campo per cercare di dare un nome alla donna trovata morta ieri nel cortile di un condominio di via privata Paolo Paruta, a Milano. I carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte e del nucleo radiomobile, a cui sono state affidate le indagini, stanno cercando di ricostruire attimo per attimo che cosa sia successo nella notte tra domenica e lunedì scorsi.

Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini delle telecamere presenti nell’area e nelle zone circostanti il luogo del ritrovamento. La procura di Milano, con il procuratore Marcello Viola e il pm Antonio Pansa, ha autorizzato la diffusione di alcuni frame nella speranza di riuscire a dare un nome alla vittima.

Seviziata e uccisa a Milano: la ragazza nel video il suo assassino

Il corpo della giovane, di età apparente di 25-30 anni, è stato trovato nella mattinata di ieri dal custode del condominio; il cadavere era riverso a terra e aveva alcune ecchimosi sul collo, oltre ad un ematoma vicino l’occhio. Indosso, aveva una tuta da casa, ma non gli indumenti intimi. L’autorità giudiziaria, intanto, ha disposto l’autopsia per risalire alla causa del decesso, ma la data in cui l’esame verrà effettivamente eseguito non è ancora stata resa nota, anche se secondo il Corriere della sera potrebbe avvenire il 31 dicembre.

Milano, la procura pubblica un filmato della ragazza morta in condizioni poco chiare

Al momento, come ricordano da via Solferino, nessuno ha denunciato la scomparsa della ragazza morta e non è altrettanto chiaro se sia o meno italiana. Nel filmato la ragazza appare con un altro uomo più alto e magro, ma lei non sembrava averne paura. È dunque possibile che la donna lo conoscesse. La vittima aveva segni al collo, un ematoma all’occhio sinistro: potrebbe essere morta a causa di uno strozzamento, ma sarà solo l’autopsia a chiarire la causa. Le immagini della giovane sono sgranate, poiché girate di notte: la sua identificazione è un punto chiave, anche per risalire alle persone che la conoscevano.